Vicenza, 12 dicembre 2020 - E' il giorno dell'ultimo saluto a Paolo Rossi, il Pablito eroe dell'Italia vincitrice del Mondiale del 1982, scomparso a 64 anni per una malattia che non gli ha dato scampo. Dopo la camera ardente di ieri, oggi i funerali al Duomo di Vicenza. "Paolo, Paolo, Paolo", così i suoi tifosi hanno accolto l'arrivo del feretro, portato a spalla da alcuni ex compagni di quello storico Mundial di Spagna '82: davanti il figlio Alessandro e, con lui, Antonio Cabrini, Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni. Dietro la moglie Federica e le figlie Sofia Elena e Maria Vittoria. Presente anche il presidente della Federcalcio, Gravina, che ha deposto una maglia azzurra della nazionale italiana con il n.20 sul feretro.

All'interno del Duomo massimo 250 persone a seguito delle misure anti-Covid e, tra i tanti volti coperti dalla mascherina, anche quelli di Lele Oriali e Dossena. Le esequie vengono officiate dal monsignor Pierangelo Ruaro delegato del vescovo. In apertura sono intervenuti Matteo Martini, il giornalista Fabio Guadagnini e l'amico di sempre Luigi Pelaggi: "Sei stato l'amico ideale che non potrò mai dimenticare".

Addio a Paolo Rossi, le reazioni dei campioni del mondo dell'82

"Ho perso non solo un amico, ma un fratello". Antonio Cabrini commosso ha salutato il suo ex compagno di nazionale e nella Juventus, durante il funerale. "Quante emozioni abbiamo condiviso. Hanno stravolto la nostra vita. Siamo stati parte di un gruppo, di 'quel gruppo'". E ha aggiunto: "Pensavo che avremmo camminato insieme ancora a lungo. Già mi manchi, mi mancano i tuoi scherzi, le tue parole di conforto, le nostre liti ed il tuo sorriso. Sono quelli come te che rendono bella l'amicizia. Non ti lascerò andare. Sarai sempre dentro di me, ti prometto di stare vicino a Federica ed ai tuoi figli, ma tu resta vicino a me".

