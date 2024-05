Nube di cloro dalla piscina. Intossicati cento studenti

Tanta paura e un centinaio di ragazzi intossicati, solo quattro in modo più serio, ieri mattina a Guastalla, nel Reggiano. La causa è una nube di probabile cloro allo stato gassoso che si è sprigionata poco prima delle 8 dal centro sportivo Le Piscine, propagandosi sul piazzale dove affacciano due scuole. Gli studenti, moltissimi ancora fuori in attesa della campanella, hanno accusato problemi respiratori. Possibile un incidente nella miscelazione dei reagenti per depurare la piscina.