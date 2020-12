Roma, 10 dicembre 2020 - Paolo Rossi è morto. L'eroe del Mondiale di calcio vinto nel 1982 è scomparso all'età di 64 anni. Di quell'incredibile avventura in Spagna restano i compagni, campioni del mondo azzurri che oggi piangono l'amico che non c'è più.

Fulvio Collovati, anche lui con la nazionale italiana nell'82, nel ruolo di difensore, ai microfoni di Radio anch'io: "Mi continuano a scrivere nella chat i miei compagni dell'82... se ne è andata una parte di noi. Se ne va una parte della mia vita". Collovati ha aggiunto: "Vogliamo continuare a ricordarlo come ce lo ha ricordato stanotte sua moglie", facendo riferimento alla foto postata su Instagram che ritrae 'Pablito' sorridente al fianco della sua Federica Cappelletti con la scritta 'per sempre'. "Io devo molto a lui perchè ci ha fatto vincere i mondiali nell'82". Infine ha concluso: "Era stato mio avversario, io lo marcavo da difensore, era un avversario onesto ma imprevedibile".

Antonio Cabrini, raggiunto al telefono dall'agenzia Ansa: "Sei mesi fa ho perso un fratello, oggi ne piango un altro. Non voglio dire altro, per me questo non è il momento di parlare".

Incredulo Dino Zoff, il portierone capitano in Spagna: "L'ho saputo cinque minuti fa, mi dispiace tantissimo. Non so cosa dire, è stato fulmine a ciel sereno". Che prosegue: "Abbiamo sempre avuto un grande rapporto con Paolo, simpatico, intelligente. Era un po' che non ci sentivamo, ci avevano detto qualcosa ma non pensavo fosse così grave. I rapporti con lui erano stupendi, era simpaticissimo. Intelligente, aveva tutto per stare bene. Qualcosa difficile da capire".

Il club manager viola Giancarlo Antognoni, campione del Mondo nel 1982: "Un altro pezzo di storia del mio amato calcio se ne va. Grande Paolo con te ho vissuto in Nazionale gli anni piu' belli. Ti voglio bene. R.I.P".

Beppe Dossena, presente in Spagna, ma mai utilizzato dal ct Bearzot: "Alla notizia mi mancava l'aria e il fiato e sono dovuto uscire di casa". L'ex centrocampista azzurro: "Ho avuto anche un rapporto particolare con lui, nel 1982-83 abbiamo fatto una campagna pubblicitaria insieme, avevano un ristorante insieme, abbiamo passato le vacanze insieme a Ibiza e a Forte del Marmi, siamo stati a casa di Miguel Bosè, sono tanti i ricordi", ha aggiunto Dossena. "Oggi sono sul mare e cerco di ricordarmi dei piccoli frammenti, è veramente brutto perché se c'era un uomo che amava la vita era Paolo, io non ho questa fortuna e questa capacità di farlo, era sempre sereno, sorridente, era una persona incredibile. Queste sono cose che non si vorrebbero mai sentire. Sono pezzi di vita che se ne vanno, al di là del Mondiale. Ho vissuto con lui anche esperienze fuori dl campo, con le famiglie".

"Ieri mi hanno detto a Genova che non stava bene, ma non pensavo così, devo dire che abbiamo la nostra chat e lui appariva poco, ma ho pensato che fosse un po' di sofferenza, ma invece si vede che era un brutto compagno di viaggio. E' brutto e triste. Io oggi mi sto godendo questa camminata e questo panorama ripensando a tutti i momenti che abbiamo passato insieme, sono dovuto uscire di casa perché alla notizia mi mancava l'aria, il fiato, ora mi sto un po' rasserenando ma è durissima", ha concluso Dossena.

