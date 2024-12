Palazzina esplode per una fuga di gas. Muoiono la nonna e la nipote 13enne

Tragedia nel pomeriggio ad

Aprilia (Latina): un’anziana e la sua nipotina di 13 anni hanno perso la vita in seguito all’esplosione di una bombola di gas in una villetta bifamiliare nella zona del Genio Civile. Ferito gravemente il marito della donna e nonno della ragazzina, estratto vivo dalle macerie dai vigili del fuoco. La deflagrazione ha provocato il crollo parziale dell’edificio in cui abitavano e un successivo incendio. L’esplosione provocata da una bombola di gpl, probabilmente utilizzata per il riscaldamento. La successiva deflagrazione ha fatto crollare un muretto e, di conseguenza, parte della struttura, causando anche un incendio di grandi dimensioni. Immediato l’intervento di due squadre dei vigili del fuoco. Insieme agli uomini del comandante Piergiacomo Cancelliere, i quali si sono occupati di spegnere il rogo e di mettere in sicurezza l’area, sono arrivate le ambulanze del 118, ma per le due donne purtroppo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori, oltre ai corpi della tredicenne e dell’anziana nonna, hanno estratto fuori dalle macerie il nonno, ferito in maniera grave. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso in ospedale. Davanti alla villetta bifamiliare anche gli agenti della polizia locale di Aprilia e i carabinieri del reparto territoriale del Comune pontino, guidati dal tenente colonnello Paolo Guida. Il botto è stato sentito indistintamente anche a diversi chilometri di distanza.