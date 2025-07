Come una bomba a Roma

Il vero miracolo è che non avvenga una strage. La colonna di fuoco e il boato che ieri mattina alle 8 e 18 squarciano Roma sono un pro memoria dall’inferno sfiorato: 45 feriti o ustionati (ma solo due molto gravi) appaiono quasi un destino accomodante dopo il fumo dell’incendio e la gigantesca deflagrazione che trasforma il cielo del Prenestino nella sua copia di guerra. È come un bombardamento. A esplodere per cause ancora da stabilire è il gas propano liquido dell’area di rifornimento di via dei Gordiani. Un impianto pericoloso in una zona abitata. Una stazione in servizio nonostante le reiterate proteste dei residenti ben consci del pericolo.

Pochi istanti dopo il devastante innesco, autostazione e autocisterna sono lamiere contorte che volano fino a 200 metri di distanza, e l’intera area della detonazione – incluso lo sfasciacarrozze confinante – è un cimitero di metalli incandescenti e rifiuti fumiganti. Strage evitata grazie alla prontezza di riflessi dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine che, accorrendo subito dopo il primo incendio per mettere in sicurezza l’area, risultano anche tra i più colpiti dalla successiva deflagrazione. Nei palazzi circostanti (dove le finestre vanno in pezzi), e soprattutto tra gli operatori del vicino centro estivo con annessa piscina (subito chiusa), paura e stupore occupano facce e parole. Nulla è come prima. "Mai sentito un botto simile, neanche in Senegal", dice Nyang che lavora in un cantiere vicino.

Un panorama spettrale. Campi anneriti, alberi come tizzoni, carcasse di auto (inclusa un’ambulanza), una cancellata alta 3 metri e lunga 30 piegata all’indietro dalla forza brutale dell’onda d’urto. Sembra il set di una serie distopica. Un confine metropolitano ben diverso rispetto a quello messo in versi da Pier Paolo Pasolini guardando "in fondo all’azzurro le case del Prenestino", o reso in immagini dai tanti titoli girati in questa parte di Roma, da L’Accattone a Il Gobbo, da II Ferroviere a Un borghese piccolo piccolo. Ora ci sono vetri delle case in frantumi, cornicioni caduti, danni alle scuole.

La salvezza dei bambini del centro estivo, portati via dagli operatori alle prime avvisaglie di rischio, ben descrive il clima di scampato pericolo. "Sono passati 7-8 minuti tra il fumo e l’esplosione questo ci ha permesso di salvare parecchie vite umane – racconta Sabrina Alleva, funzionaria di Polizia del gruppo Prenestino –. Decisivo il fatto che alcuni colleghi di piantone al campo rom di via dei Gordiani abbiano visto il fumo".

Il sindaco Roberto Gualtieri, subito accorso, riferisce la chiamata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella "per esprimere vicinanza e solidarietà alla città e alle persone che sono rimaste coinvolte nell’esplosione" e "il suo ringraziamento a tutti gli operatori e alle forze dell’ordine intervenute evitando conseguenze peggiori". Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolge sentita gratitudine "alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, alla polizia locale di Roma Capitale, agli operatori sanitari e della Protezione civile, per la prontezza e la professionalità evidenziati nel primo intervento di messa in sicurezza e chiusura dell’area interessata e alla rapidità dei soccorsi". E il ringraziamento speciale della premier va al maresciallo dei carabinieri Gregorio Assanti, 52 anni, capace di salvare l’addetto all’impianto nonostante fosse già avvolto dalle fiamme, di sostituire la vicina ambulanza incendiata con l’auto di pattuglia e di trasportare l’uomo all’ospedale Casilino. Ora l’addetto all’impianto lotta nel reparto terapia intensiva del Sant’Eugenio. Un altro paziente risulta gravissimo. A tutte "le persone coinvolte" arriva la preghiera di Papa Leone XIV. Tra i feriti ci sono 24 civili, 11 poliziotti, un carabiniere, 6 vigili del fuoco e 3 operatori del 118. Nel pomeriggio il capo della polizia Vittorio Pisani, accompagnato dal questore Roberto Massucci, fa visita ai poliziotti ricoverati al Policlinico Umberto I.

Competenza e abnegazione sono la cifra di tanti interventi. "Qualche minuto dopo sarebbe stata una catastrofe – spiega Antonino Giorgio, 55 anni, altro maresciallo dell’Arma, ustionatosi alla testa non gravemente –. Dopo la prima esplosione c’erano diversi curiosi che si avvicinavano per scattare foto e gente che voleva raggiungere la zona per andare a riprendersi la macchina, per fortuna siamo riusciti ad allontanarli e metterli in sicurezza". Decine le evacuazioni dagli edifici vicini.

L’inchiesta della procura di Roma dovrà stabilire la dinamica dell’esplosione. Il fascicolo per lesioni e disastro colposo attende le prime evidenze investigative. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, la causa sarebbe il malfunzionamento dell’impianto. Protezione Civile e Arpa invitano i cittadini a non sostare vicino l’area interessata, a rimanere all’interno delle abitazioni, a tenere chiuse le finestre e a non consumare prodotti ortofrutticoli della zona. E chi vuole uscire di casa – nonostante tutto – ricicla dai cassetti le mascherine anti Covid.