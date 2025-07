Il caldo opprime i lavoratori. Operai si fermano a Forlì . E ci sono altri due morti

L’ondata di caldo record mette a dura prova non solo la salute di anziani e bambini, ma anche quella di migliaia di lavoratori, in particolare gli operai che quotidianamente affrontano turni massacranti sotto temperature insopportabili. E si verificano nuovi casi. Nel Frusinate un operaio impegnato in lavori di posa della fibra ottica si è accasciato e purtroppo è morto, probabilmente a causa di un arresto cardiaco, legato, forse, anche al caldo. Nel Siracusano, un agricoltore di 58 anni è deceduto mentre lavorava nel suo podere, anche lui forse per un infarto. I decessi sono la punta di un’emergenza che coinvolge migliaia di lavoratori esposti a condizioni climatiche estreme senza adeguate protezioni. La tensione è esplosa in diversi stabilimenti industriali e cantieri. A Bologna, i lavori per la realizzazione del nuovo tram sono stati sospesi proprio a causa delle temperature insostenibili, in attesa di condizioni più sicure.

Un caso emblematico arriva dallo stabilimento Electrolux di Forlì, dove ieri gli operai hanno abbandonato anticipatamente il turno alle 12.15, ben prima della fine prevista alle 17, denunciando un grave stress termico. La Fiom-Cgil ha ricordato che l’allerta rossa per le alte temperature, emessa da Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna), è stata completamente ignorata dall’azienda. "La salute per Electrolux non è una priorità", ha dichiarato la rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) Cinzia Colaprico, sottolineando come i dirigenti lavorino al fresco mentre gli operai sopportano temperature prossime ai 40 gradi sulle linee di produzione. Nel Milanese, i dipendenti della Emmegi di Cassano d’Adda, azienda che produce scambiatori di calore, sono in sciopero da una settimana per protestare contro le temperature che raggiungono i 36,5 gradi all’interno dei capannoni. In Veneto, la società Ecoambiente ha disposto la chiusura degli ecocentri nelle ore più calde, dalle 12 alle 16, seguendo un’ordinanza regionale che impone lo stop al lavoro in campi, cantieri e cave durante le ore di massimo rischio termico. Ordinanze simili sono in vigore in molte regioni del Centro-Sud, come Calabria, Puglia, Campania (che già il 18 giugno aveva disposto lo stop ai lavori agricoli dalle 12 alle 16), Lazio, Sicilia, con divieti di lavoro all’aperto nelle ore più calde e possibilità di ricorrere alla cassa integrazione per eventi di caldo estremo. Da parte sua l’Inps ha chiarito che è possibile richiedere ammortizzatori sociali per sospensione o riduzione dell’attività dovute a condizioni climatiche estreme. Il governo ha istituito una cabina di regia sull’emergenza caldo, coinvolgendo il Ministero della Salute, la Protezione Civile, le Regioni e l’Inail.