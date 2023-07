Orso piomba nel campo scout, panico tra i ragazzi a Lecce nei Marsi

L’Aquila, 31 luglio 2023 – Stavolta l’incontro ravvicinato con un orso è toccato a un gruppo di scout di Roma. E' successo a Lecce nei Marsi, piccolo Comune in provincia dell’Aquila (poco più di 1500 abitanti).

I ragazzi, tutti 12enni, stavano campeggiando quando fra le tende è spuntato il plantigrado evidentemente attratto dai viveri. E’ stato il panico. Gli scout del campo La Guardia, montato fuori dal territorio del Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise, sono scappati rifugiandosi nelle auto. E da qui hanno dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri forestali che hanno allontanato l’animale e messo in sicurezza i ragazzi.

Ieri in Trentino un cacciatore è finito in ospedale dopo essere caduto da un albero, arpionato dalla zampa di un orso, probabilmente disturbato dai rumori mentre dormiva con il suo cucciolo. Si trovava lungo il sentiero Madrel, sopra Roncone, insieme a un ‘collega’. In quel caso, si trattava di una zona, notoriamente frequentata da plantigradi. Secondo l’Enpa i due non dovevano trovarsi lì: non è stagione venatoria.