Londra, 5 maggio 2018 - Diverse scuole elementari inglesi stanno cominciando a rimuovere tutti gli orologi analogici dalle aule. Il motivo di questa scelta? I ragazzi non sono più capaci di leggere l'ora se il dispositivo non è digitale. L'allarme arriva dall'Associazione insegnanti, che ha notato questa deriva durante gli esami. Malcolm Trobe, vice segretario generale dell'Associazione dei presidi, ha spiegato al The Telegraph: “E' una questione di abitudine, i giovani hanno perso quella di leggere l'orologio con le lancette. I Millenials e i nuovi nativi digitali non sono capaci come le generazioni precedenti di comprendere gli orologi di una volta. Ormai è normale per loro leggere l'orario digitale sul proprio smartphone o sul computer: quasi tutto quello che usano è digitale, per cui per loro il tempo è un'entità legata al digitale”.

E Trobe, ex preside, ha aggiunto: “Gli studenti durante gli esami devono essere rilassati, per questo se vedono un orologio tradizionale potrebbero stressarsi e non realizzare una buona performance. Non è bello che siano costretti a chiedere quanto tempo manca alla fine per consegnare il compito. Un orologio digitale, effettivamente, lascia meno spazio ai dubbi di interpretazione: quando stai lavorando contro il tempo, leggere l'orario in modo sbagliato può essere compromettente”.

Stephanie Keenan, preside della Ruislip High School nel nord ovest di Londra, afferma che il suo istituto ha installato orologi digitali dopo che diversi ragazzi di 9, 10 e 11 anni hanno affermato di non essere in grado di leggere l'orario corretto. Cheryl Quine, capo dipartimento del Cockermouth School e preside della West Cumbria Network, apre la questione della vergogna: “Molti bambini non hanno il coraggio di alzare la mano per ammettere di avere problemi a comprendere l'ora”. Ma l'allarme non interessa solo il Regno Unito. Un sondaggio, diffuso da Kfor, dello scorso anno in Oklahoma (Stati Uniti) ha dimostrato che solamente un bimbo su dieci tra i 6 e i 12 anni possedeva un orologio. Di quel dieci per cento, solamente il 20 per cento sapeva leggere orologi tradizionali.