Trieste, 10 gennaio 2022 - Omicidio di Trieste: in giornata si terrà l’udienza di convalida del fermo di Alì, il 21enne in carcere con un’accusa pesantissima: aver ucciso Robert Trajkovic, 17 anni. Il movente sarebbe la gelosia per una ragazza.

L'autopsia sul corpo della vittima è prevista nei prossimi giorni, come ha chiarito la procura. Il medico legale incaricato è lo stesso che oggi eseguirà l'esame sul cadavere di donna ritrovato mercoledì scorso nel parco dell'ex ospedale psichiatrico. Gli investigatori sono convinti che si tratti di Liliana Resinovich, scomparsa da casa a Trieste il 14 dicembre. Il cadavere, in posizione fetale, era infilato in due sacchi della spazzatura, a comporne uno. In testa la donna aveva due sacchetti di plastica trasparente.

E proprio la sequenza dei fatti di nera - in pochi giorni anche una rapina per droga finita tragicamente e un senzatetto ucciso - ha caricato la polemica politica. "Bisogna cominciare a fare dei ragionamenti sull’accoglienza: non si può accogliere tutti e dire ‘fate quello che volete'. Servono maggiori controlli nei confronti degli stranieri che arrivano. Mi sto già attivando, voglio un controllo più forte sulla città, parlerò con prefetto e forze ordine". Così il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, che si è detto "disperato" per quanto accaduto ma ha ricordato che molti degli ultimi violenti casi di cronaca hanno avuto per protagonisti stranieri, dall’omicidio dei due agenti in Questura nel 2019.

Alì, che ha confessato il delitto di Robert Trajkovic ed è in carcere, accusato di omicidio volontario, è figlio di un libanese e di una donna marocchina. La vittima è di origine serba. Stamane i carabinieri del comando provinciale hanno ascoltato nuovi testimoni, anche per ricostruire la seuqenza dei fatti negli ultimi giorni.

Al momento non sono emerse complicità e si conferma il movente dcella gelosia. Non si esclude, comunque, che le indagini possano essere allargate e che comportino ulteriori conseguenze. I carabinieri potrebbero mirare, ad esempio, a definire con chiarezza il ruolo avuto nella vicenda da un altro minorenne, di origini romene. Le indagini vengono definite “circoscritte” ma “non ancora concluse”.