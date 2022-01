Trieste, 5 gennaio 2022 - Hanno trovato il cadavere di una donna esile in due sacchi neri, nel parco dell'ex ospedale psichiatrico San Giovanni di Trieste, vicino alla casa di Liliana Resinovich, 63 anni, svanita nel nulla dal 14 dicembre. È il corpo della donna? Gli investigatori sono al lavoro per scoprirlo. L'area è transennata, sul posto anche il magistrato.

L’ultimo segnale di lilly come la chiamavano gli amici prima di svanire nel nulla: una telefonata poco dopo le 8 del mattino a Claudio Sterpin, 82 anni, che l’aspettava come ogni martedì per un aiuto nelle faccende domestiche. Poco dopo le 9 aveva provato a chiamarla il fratello. Ma Liliana non aveva risposto. Una commerciante l'aveva vista passare tra le 8 e le 9 vicino alla fermata del bus, a 500-600 metri da casa, nel quartiere San Giovanni. I due telefonini e la borsetta della donna sono stati trovati in casa. Le ricerche del Soccorso alpino erano state interrotte. Sono riprese oggi pomeriggio alle 14.30 dopo una segnalazione.

L’inchiesta

La procura aveva aperto un fascicolo contro ignoti. Il procuratore capo Antonio De Nicolo fino a poche ore fa aveva pesato le parole: “Qualsiasi ipotesi di reato va ritenuta assolutamente provvisoria”. Sono stati riascoltati alcuni testimoni, come Sterpin. Sentito anche il marito della scomparsa, Sebastiano Visintin. Che nelle ultime interviste ha parlato di un’affettuosa amicizia con Liliana Resinovich e ha aggiunto che avrebbero dovuto partire per un weekend, lei avrebbe voluto lasciare il marito Sebastiano Visintin, anche lui sentito dagli inquirenti.

Il marito



“Non sapevo niente di quella persona, è sconvolgente - aveva confidato al telefono prima del ritrovamento Sebastiano Visintin, fotografo, marito di Liliana –. Ho bisogno di sapere la verità. Spero non sia morta, spero sia andata a casa di qualcuno, magari da un’amica, e stia lì a trovare un equilibrio. Ma ormai il cerchio si sta chiudendo. Stanotte alle 2 e mezzo ho ricevuto una telefonata strana, non parlava nessuno. L’ho riferito alla polizia". Nel pomeriggio, quando si diffonde la notizia del ritrovamento, Visintin corre sul posto. "Sono qui, aspetto di capire. Spero non sia Lilly", dice.

L’amico



Fausto Covalero, amico di vecchia data di Liliana Resinovich, in mattinata aveva confidato: “Sì, ormai penso sia morta. Come potrebbe essere diversamente, visto che è andata via senza soldi, senza borsa, senza carta di credito, con i vestiti che aveva. Nessuno l’ha vista in giro.

Logico ipotizzare che Liliana non ci sia più. E che sia stata aggredita da qualcuno di cui si fidava". L'uomo ha aperto una pagina Facebook sull'amica e per dopodomani aveva organizzato una fiaccolata, "per tenere alta l'attenzione sulla sua scomparsa".

