Foggia, 16enne uccisa dal padre perché tentava di difendere la mamma

Foggia, 7 maggio 2023 - Un uomo di 51 anni, Massimo De Santis, e una ragazza di 16 sono stati uccisi con alcune coltellate la scorsa notte a Torremaggiore, nel Foggiano. A quanto si apprende il presunto assassino è il padre della vittima 16enne. Si tratta di un 45enne albanese, panettiere, già fermato dai carabinieri. La ragazza, di nome Gessica, è stata accoltellata dopo essere intervenuta per difendere la madre 39enne, Tefta, dall’aggressione del padre, che voleva uccidere la donna.

Dai primi accertamenti il movente del delitto sarebbe riconducibile a una presunta relazione tra la moglie e il 51enne. Stando a una prima ricostruzione, ancora da verificare nel dettaglio, la figlia avrebbe tentato di fare da scudo per proteggere la mamma ma il padre l'ha colpita con alcune coltellate: la ragazza, una studentessa, è deceduta durante la corsa in ospedale. Morto sul colpo, a seguito delle coltellate inferte, il commerciante di 51 anni, titolare di un bar molto noto a Torremaggiore. La moglie dell'assassino, casalinga, è ricoverata all'ospedale di Foggia. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Foggia e il magistrato di turno che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e, in particolare, il movente. Anche se l'ipotesi più accredita pare essere quella della gelosia. Il presunto assassino sarebbe stato individuato e fermato poco dopo l'accaduto: è già noto alle forze dell'ordine.