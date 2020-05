Roma, 14 maggio 2020 - Rai, giro di nomine in Cda: la proposta dell'ad Fabrizio Salini sarà esaminata domani. Sono arrivati i curricula per le nomine che saranno proposte nel Cda. Ecco i nomi: Mario Orfeo alla direzione del Tg3, Giuseppina Paterniti alla direzione dell'Offerta Informativa Rai (ruolo ricoperto prima da Carlo Verdelli), Franco Di Mare alla direzione di Rai3.

Per quanto riguarda, invece, la partecipata Rai Way, in rappresentanza della capogruppo: Giuseppe Pasciucco presidente, Aldo Mancino amministratore delegato, Stefano Ciccotti e Nicola Claudio consiglieri.

Non mancano i consiglieri indipendenti: Donatella Sciuto, Paola Tagliavini, Barbara Morgante, Annalisa Donesana e Riccardo Delleani.

Per Rai Com questa la fotografia relativa ai curriculum inviati questa mattina: presidente Teresa De Santis e amministratore delegato Monica Maggioni, le cui dimissioni dall'incarico sono indicate alla data dell'1 giugno, quando si approverà il bilancio e si procederà al rinnovo del consiglio. Da quel momento in poi, la Maggioni dovrebbe ottenere un suo programma su Rai1.

A quanto apprende l'Adnkronos, domani Angelo Teodoli, il cui curriculum è fra quelli del pacchetto di nomine per Rai Com, dovrebbe essere nominato in Cda amministratore delegato di Rai Com con decorrenza 1° giugno, data indicata per le dimissioni di Monica Maggioni (che resterebbe, quindi, amministratore delegato per altri 15 giorni).

Per ricapitolare, dunque, la società controllata dalla Rai che si occupa della promozione dell'Azienda, dovrebbe avere da domani Teresa De Santis presidente, Silvia Calandrelli , Roberto Ferrara (per loro si tratta di una conferma) e Roberto Sergio (la new entry in consiglio).