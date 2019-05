Napoli, 20 maggio 2019 - La piccola Noemi, la bimba ferita da un proiettile sparato durante un agguato da un malvivente lo scorso 3 maggio a Napoli, è uscita dalla terapia intensiva, non è più in pericolo di vita. Noemi "è sveglia ,cosciente e si alimenta autonomamente. Respira spontaneamente senza necessità di supporto di ossigeno", annuncia il bollettino dell'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. "I parametri vitali sono stabili e il quadro clinico è in miglioramento. La prognosi quoad vitam è sciolta".

Detto in altri termini, traducendo il linguaggio dei medici, significa che le condizioni consentono, nelle condizioni attuali, una sopravvivenza (quoad vitam) senza il supporto delle terapie intensive. Ma siamo pur sempre in presenza di ferite da arma da fuoco che hanno inferto un danno importante alla cassa toracica, agli organi interni, e che comportano pure un trauma psicologico notevole. Ma questo è il momento della speranza, e sui social fioccano i messaggi positivi, rallegramenti per l'evoluzione delle condizioni fisiche della bambina.

"Voglio ringraziare tutto il popolo italiano e tutti quelli che dall'estero ci fanno sentire la loro vicinanza, è bellissimo che ci danno forza, è stato un miracolo",ha scritto la nonna Immacolata.

La notizia più bella di tutte! Grazie ai medici e al buon Dio, la piccola #Noemi torna a respirare e sorridere. Un abbraccio a mamma e papà, viva la vita!!!https://t.co/kBYxuNoqyI — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 20 maggio 2019

Il ministro della Salute, Giulia Grillo ha ringraziato i medici che hanno curato la piccola Noemi. "Una splendida notizia da Napoli. Grazie agli operatori sanitari del Santobono per lo straordinario impegno. Grazie a tutti e a tutte", ha scritto il ministro in un tweet.

Una splendida notizia da #Napoli. Grazie agli operatori sanitari del Santobono per lo straordinario impegno. Grazie a tutti (e tutte) e #ForzaNoemi 💪🏻 pic.twitter.com/8CBNfQIthx — Giulia Grillo (@GiuliaGrilloM5S) 20 maggio 2019