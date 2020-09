Salerno, 3 settembre 2020 - Svolta nelle indagini sul neonato trovato morto in un'aiuola ieri pomeriggio nel Salernitano: fermati per omicidio marito e moglie. I carabinieri della Compagnia di Mercato San Severino e del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Salerno la scorsa notte hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto per omicidio l'uomo di 47 e la donna di 42.

Il corpo del piccolo era vicino ad una siepe che delimita un parco residenziale in via Roma a Roccapiemonte, nel Salernitano. A trovarlo un residente della zona, che ha scorto il corpicino tra le piante mentre chiudeva il proprio garage.

Il piccolo aveva poche ore di vita e il cordone ombelicale ancora attaccato, dal primo esame esterno della salma è emersa una ferita alla testa, della quale però solo l'autopsia, che verrà eseguita all'obitorio dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, potrà chiarire le cause.

Il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, ha detto: "E' un episodio quasi inverosimile quello che stiamo vivendo. Sembra un incubo". In segno di lutto, oggi alle 18.00, il primo cittadino invita la popolazione a osservare un minuto di raccoglimento e di riflessione, e le bandiere di Roccapiemonte saranno poste a mezz'asta.