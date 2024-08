Naufragio Bayesian, oggi l’interrogatorio del capitano Cutfield. Si lavora al recupero del relitto

Palermo, 27 agosto 2024 – È il giorno dell'interrogatorio di James Cutfield, il capitano del veliero britannico Bayesian affondato lunedì 19 agosto davanti allo specchio d'acqua di Porticello (Palermo). Il capitano, che ora è indagato dalla procura di Termini Imerese per naufragio colposo e omicidio plurimo colposo, sarà assistito da due avvocati. "È molto provato da tutta questa vicenda – ha detto ieri uno dei suoi legali, Giovanni Rizzuti del foro di Palermo, all'AdnKronos – È però deciso a difendersi dalle accuse che gli vengono rivolte dalla Procura".

Sotto la lente c'è anche il vicecomandante Tijs Koopman, anche lui invitato a rimanere in Italia per mettersi a disposizione degli inquirenti. Non è escluso che nei prossimi giorni possano esserci ulteriori iscrizioni nel registro degli indagati, anche se solo come atto dovuto. Dopo si potrà procedere con le autopsie delle sette vittime: il tycoon Mike Lynch e la figlia Hannah di 18 anni, il cuoco Thomas Recaldo, 59 anni di Antigua (unico membro dello staff che non ce l'ha fatta), il banchiere Jonathan Bloomer con la moglie Judy Elizabeth, l'avvocato Chris Morvillo con la moglie Nada.

Intanto la Camper & Nicholsons, società armatrice del Bayesian, sta lavorando al piano per il recupero del relitto, che si trova a 49 metri di profondità. La priorità è innanzitutto lo smaltimento dei circa 18 mila litri di carburante ancora presenti nel serbatoio, che potrebbero avere effetti inquinanti se dovessero fuoriuscire dall'imbarcazione.