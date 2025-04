Ucraina, attacco missilistico russo su Sumy. “Oltre 20 morti”. Zelensky: “Decine di persone uccise da bastardi”

09:11

Zelensky: "Mosca terrorista, ora forte risposta del mondo"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invocato una "forte risposta" della comunità internazionale dopo l'attacco russo a Sumy in cui decine di persone sono morte. "La Russia va trattata come merita un terrorista", ha scritto su Telegram, "e' necessaria una forte risposta mondiale". Nel mondo, ha ricordato, "tutti - gli Stati Uniti, l'Europa - vogliono mettere fine a questa guerra e a queste uccisioni. La Russia vuole esattamente questo tipo di terrore e sta prolungando la guerra". Dunque la via diplomatica non sembra funzionare. "Senza pressione sull'aggressore, la pace e' impossibile. I colloqui non hanno fermato le bombe".