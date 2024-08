Naufragio Bayesian, il procuratore: “Vittime cercavano bolle d’aria”. Pm: “Non possiamo rivelare se portelloni aperti”

10:21

"Nessun obbligo di restare in Sicilia per i superstiti"

"Non c'è obbligo di legge per far rimanere in Sicilia gli eventuali indagati, ma chiediamo massima collaborazione: potrebbe essere necessario risentirli a seguito di ulteriori accertamenti". Così il procuratore capo di Termini Imerese Ambrogio Cartosio. "L'autorità giudiziaria italiana non può trattenere coattivamente queste persone: se necessario ricorreremo agli strumenti previsti dalla legge - prosegue Cartosio -. La determinazione delle responsabilità richiede tempo e approfondimenti, si tratta di capire a chi sono ascrivibili i reati che abbiamo contestato, ovvero naufragio colposo e omicidio colposo plurimo: stiamo esaminando gli atti e facendo le valutazioni necessarie, se riterremo di fare gli avvisi di garanzia lo faremo prima delle autopsie che non sono ancora state fissate. Al momento abbiamo ancora qualche domanda da fare al capitano, ci aspettiamo attenda l'esito dell'accertamento per andare via dall'Italia"