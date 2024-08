Il naufragio del super yacht. Ritrovato anche il corpo di Hannah. La famiglia Lynch: "Grazie, Italia"

Il ritrovamento del corpo di Hannah Lynch, la settima vittima del naufragio del veliero Bayesian, segna una svolta. L’ambulanza che trasporta la salma della giovane diciottenne, che si era appena iscritta alla facoltà di Lettere a Oxford perché amava la poesia e il teatro, lascia il molo di Porticello tra il silenzio rispettoso e il dolore dei presenti, dirigendosi verso il cimitero dei Rotoli a Palermo, dove riposa già il corpo del padre, Mike Lynch.

Il recupero del corpo di Hannah introduce la fase più delicata dell’inchiesta condotta dalla Procura di Termini Imerese. Nelle prossime ore verranno conferiti gli incarichi per eseguire le autopsie sui corpi delle vittime, esami necessari per chiarire le cause della morte e stabilire eventuali responsabilità penali. Le autopsie, affidate ai medici legali dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo, coinvolgeranno non solo i corpi di Mike e Hannah Lynch, ma anche quelli di altre cinque persone: Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International, sua moglie Jude, l’avvocato Chris Morvillo e la moglie Nada, e, infine, lo chef Thomas Recaldo.

La famiglia Lynch, attraverso un comunicato, esprime il proprio profondo dolore per la perdita dei propri cari e ringrazia pubblicamente le autorità italiane e coloro che hanno partecipato alle operazioni di salvataggio e recupero. "Come componenti della famiglia Lynch – si legge nel messaggio – siamo devastati, sotto shock e siamo confortati e sostenuti dai nostri familiari e amici. Il pensiero, in questo momento, è rivolto a tutte le persone colpite dalla tragedia". Un ringraziamento particolare viene rivolto alla guardia costiera italiana e ai sub per il loro instancabile impegno. I sommozzatori dei vigili del fuoco, protagonisti di 123 immersioni per un totale di 4.370 minuti sott’acqua, hanno svolto un lavoro straordinario e in condizioni difficilissime, culminato nel recupero dell’ultimo corpo.

È un momento cruciale per l’indagine della Procura che, si prevede, porterà all’invio di avvisi di garanzia per i reati di omicidio colposo plurimo e naufragio colposo. Le iscrizioni nel registro degli indagati avverranno non appena saranno conferiti gli incarichi per eseguire le autopsie, un atto dovuto per consentire agli indagati di nominare i propri consulenti tecnici e prendere parte agli esami autoptici, che rappresentano una prova irripetibile. Nonostante le circostanze siano ancora da chiarire, si ipotizza che una serie di negligenze e una catena di errori umani possano aver contribuito alla tragedia.

Durante i cruciali minuti in cui lo yacht di 56 metri è stato travolto dalla tempesta, l’equipaggio e i passeggeri hanno cercato disperatamente di mettersi in salvo. Tuttavia, per alcuni, lo scafo si è trasformato in una trappola mortale. Tra le vittime, il cuoco Recaldo Thomas è stato il primo a essere ritrovato, sbalzato fuori dal veliero. Le altre sei vittime, rinvenute in una zona opposta alle loro cabine, testimoniano un ultimo tentativo di fuga. Nel frattempo, le operazioni sul relitto continuano. I sub stanno ispezionando minuziosamente lo scafo, adagiato sul fondale di 50 metri, con l’obiettivo di documentare ogni dettaglio rilevante per l’indagine penale, ma anche per le inevitabili conseguenze civili e assicurative.

Parallelamente, si apre la delicata fase di messa in sicurezza e recupero dello yacht, che include il prelievo di 18mila litri di carburante per prevenire possibili sversamenti. L’onere del recupero spetta all’armatore. E ci potrebbero volere mesi.