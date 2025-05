Il delitto Resinovich. Il legale: vertebra rotta prima dell’esame

La never ending story della povera Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa di casa il 15 dicembre 2021 e trovata, senza vita, il 5 gennaio successivo, segna una nuova tappa. La spontanea ammissione di Giacomo Molinari, il preparatore anatomopatologo che l’11 gennaio 2022 – supportando il medico legale Fulvio Costandinies nell’esame autoptico su Liliana –, ne avrebbe rotto una vertebra viene sconfessata dai consulenti di Sergio Resinovich, i professori Vittorio Fineschi e Stefano D’Errico, secondo i quali quell’osso era già rotto prima dell’esame.

Molinari ora non vuole fornire ulteriori informazioni, parlerà soltanto con la pm, Ilaria Iozzi, ma intanto è diventato oggetto di accuse. "Un lavoro specialistico di questi giorni – scrive in una lapidaria nota il legale di Sergio, l’avvocato Nicodemo Gentile – teso alla totale ‘revisione’ delle immagini della tac effettuata sul cadavere di Liliana l’8 gennaio 2022, ha pienamente riconfermato che la frattura alla vertebra T2 fosse già esistente al momento di quell’esame". Gentile defisce "pirotecnico" il preparatore e "un bluff" le sue dichiarazioni tali che Sergio lo ha già "querelato per falso".

Se sembra incontrovertibile l’esito degli esami dei due consulenti, allora va chiarito perché il tecnico ha deciso di parlare adesso, dopo tre anni. Per Gentile sono "mendaci e tardive le sue dichiarazioni". E, come già ha fatto Sergio Resinovich quattro giorni fa, chiede di capire se l’uomo stia "aiutando o coprendo qualcuno e di comprendere da chi sia eventualmente manovrato". Sergio, dal canto suo, non si è limitato alla querela: ha "chiesto al ministro della Salute una tempestiva e rigorosa ispezione sul reparto in cui questo soggetto lavora, per capire come sia possibile che nessuno mai si sia accorto del fatto che questo mitomane, senza rispetto per i poveri cadaveri e per i seri colleghi che lavorano nella struttura, abbia trasformato, come si evince dalle sue straripanti pagine social, un luogo ieratico qual è una sala autoptica, in una rumorosa sagra di paese".

Per Sergio il tecnico è "un fantoccio e va licenziato", e collega le parole di quest’ultimo con l’esposto che aveva presentato, poco prima, all’Ordine dei Medici. Sergio in quell’occasione ha anche riferito di aver segnalato in Procura "come in un particolare giorno a casa di Sebastiano c’era una persona non identificata mentre il coniuge sicuramente era in un altro posto, fuori dall’appartamento. Mi chiedo, non avendo la porta di casa subito nessuna forzatura, quale altra persona estranea poteva avere le chiavi dell’appartamento ed entrare liberamente".