Sparatoria di Monreale. Fermato un terzo ragazzo

Gli investigatori lo cercavano da qualche giorno. Aveva cercato di nascondersi, immaginando che la sua cattura sarebbe stata questione di ore. Poi si è consegnato ai carabinieri, accompagnato dal legale.

Diciannove anni, piccoli precedenti, Mattias Conti, fermato ieri con l’accusa di concorso in strage e in lesioni e porto abusivo d’arma da fuoco, è il terzo a finire in manette per la sparatoria del 27 aprile scorso, a Monreale, in cui sono stati uccisi Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli.

Conti, secondo gli inquirenti, avrebbe esploso almeno una decina di colpi ad altezza d’uomo, tra la folla, insieme a Salvo Calvaruso, primo a essere identificato dai carabinieri. Il 19enne era in moto con l’altro ragazzo coinvolto, Samuel Acquisto che avrebbe incitato gli amici a fare fuoco.

A incastrare Conti, oltre ai video delle telecamere di sorveglianza di alcuni negozi della zona, anche una foto pubblicata dalla fidanzata di uno dei tre ventenni assassinati. Decisive anche le parole dei testimoni oculari.