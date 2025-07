Quattro persone ferite, palazzina evacuata dai vigili del fuoco. L’ipotesi: fuga di gas

COLLEGNO (Torino)Quattro persone sono rimaste ferite in una violenta esplosione avvenuta ieri pomeriggio in una palazzina di Collegno, nella provincia di Torino (foto).

I vigili del fuoco sono al lavoro per individuare le cause, al momento non ci sono elementi per pensare a un’ipotesi dolosa. La pista più accreditata è quella di una fuga accidentale di gas metano.

La deflagrazione, da quanto trapela, sarebbe avvenuta tra il terzo e il quarto piano.I pompieri, in particolare, hanno soccorso una coppia.

In un primo momento si era diffusa la notizia che ci fosse un disperso perché la donna non riusciva a trovare il marito. Ma poi l’uomo è stato rintracciato.E sarebbero integri gli impianti gestiti da Italgas nella palazzina, alta sei piani. Così ieri ha fatto sapere un portavoce dell’azienda.

Da quanto si apprende, nell’edificio in cui è deflagrata l’esplosione erano in corso lavori di ristrutturazione.Ma per accertare eventuali responsabilità, serviranno ulteriori approfondimenti dei vigili del fuoco.

Mentre è partita la conta dei danni provocati dall’esplosione, la palazzina è stata evacuata dai pompieri, una decina di famiglie hanno dovuto lasciare i loro appartamenti.