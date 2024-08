Downburst, che cos’è il fenomeno meteorologico che ha causato il naufragio del Bayesian

Palermo, 24 agosto 2024 – Il Bayesian è stato travolto "da downburst". "Un evento repentino e improvviso", "non c'era avviso di burrasca" e la barca "poteva stare in rada". A spiegare cosa abbia portato al naufragio e all'affondamento del veliero di lusso è stato il sostituto procuratore a Termini Imerese, Raffaele Cammarano, che si occupa delle indagini. Ma cos'è un downburst? E quali sono i rischi?

Che cos’è un downburst

Definito anche come raffica discendente, il downburst è un fenomeno meteorologico consistente in forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale. Le folate possono raggiungere una velocità anche superiore ai 100 km/h. Deve il suo nome al meteorologo Tetsuya Theodore Fujita, che lo coniò in seguito a un incidente aereo accaduto nel 1976 e causato – appunto – da violenti venti di questo tipo.

I sommozzatori dei vigili del fuoco impegnati nelle ricerche dei dispersi del Bayesian (Ansa)

La differenza con il tornado

I danni causati dal downburst riguardano una superficie ben più estesa rispetto a quella che normalmente può essere raggiunta da un tornado, che è invece un un fenomeno più localizzato e caratterizzato da raffiche di vento in rotazione ciclonica. Essendo associato a fenomeni temporaleschi, il downburst è spesso accompagnato da forti precipitazioni e fulmini.

Due tipi di downburst

Ne esistono di due tipi: 'wet' (umido), se accompagnato da pioggia o grandine, e 'dry' (secco), se l'aria è secca e le precipitazioni evaporano prima di raggiungere il suolo. Quelli del primo tipo si verificano quando l'aria discendente è molto fredda e incontra l'aria calda e umida vicino al suolo. Questa interazione crea una forte corrente discendente che si muove verso il basso con un forte impulso, causando venti forti e concentrati in una zona limitata. I ‘dry’ si verificano invece quando l'aria discendente è secca e non incontra aria calda e umida vicino al suolo.

Inoltre i downburst che interessano un'area inferiore a 4 km di diametro e per un tempo inferiore a 2-5 minuti si chiamano microburst; quelli di dimensioni maggiori si chiamano macroburst.

I segnali che sta arrivando un downburst

Come riconoscere se sta arrivando un downburst? Tra i segnali che lo annunciano ci sono un forte rumore simile a un treno in corsa, una rapida variazione della direzione e della velocità del vento o la formazione di una palla di pioggia che si muove verso il basso dalla base della nube temporalesca. Alle volte si può notare una colonna di polvere, detriti o pioggia che si solleva dal suolo. Nel caso di downburst secco, la precipitazione cade dalla nube, ma non tocca il suolo.