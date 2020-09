Napoli, 20 settembre 2020 - Un ragazzino di 11 anni di San Giorgio a Cremano è finito in ospedale con una frattura scomposta alla tibia e al perone. Ma non si è trattato proprio di un incidente: è molto probabilmente una sfida finita male (anche se poteva andare molto peggio).

La polizia indaga sulla nuova moda social dei 'rodeo sulle auto', che impazza tra i giovanissimi. Funziona così: gli amici si appostano agli angoli della strada armati di cellulari, il giovanissimo eroe prescelto entra in azione nei pressi di un incrocio, aspetta che l'automobilista rallenti e all'improvviso spunta dal buio (queste imprese di solito si fanno la sera), balza sul cofano dell'auto, la 'cavalca' per i metri necessari al conducente per riprendersi dallo spavento e fermarsi. Poi - quando va bene - il ragazzo scappa, insieme agli amici ridacchianti che hanno ripreso tutta la scena.

“Consigliere, che idioti questi ragazzi, poi rischiano di farsi male e provocare incidenti.” pic.twitter.com/Z8Z1ramAwI — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) September 15, 2020

Pare proprio che farsi 'investire' da un'auto in corsa sia l'ultima, folle 'moda' sposata da gruppi di ragazzi che poi immortalano l''incidente' sui social. O almeno questo è il sospetto degli inquirenti. Il conducente rimane sorpreso e spaventato. Il ragazzo e i suoi amici - pronti a registrare la scena coi telefonini - ne colgono un momento di adrenalinico divertimento.

Il ragazzino con la gamba rotta

Nel caso dell'undicenne finito in ospedale, l'impatto è avvenuto con un'auto in via Galante. La conducente dell'auto che lo ha investito, sotto choc per quanto accaduto, ha riferito alla Polizia municipale che il ragazzo le è corso incontro, poi avrebbe messo un piede sul parafango per salire sulla vettura prima di finire al suolo non riuscendo così a portare a termine il suo 'gioco'. Il tutto in pochi secondi di terrore.

Le indagini condotte in queste ore a San Giorgio a Cremano, popoloso centro alle porte di Napoli, ruotano proprio attorno all'ipotesi dell'ultima sfida social di moda tra adolescenti.

L'undicenne rimasto coinvolto è stato portato in ambulanza all'ospedale pediatrico Santobono di Napoli. Per lui una prognosi di 30 giorni per la frattura scomposta a tibia e perone. Secondo Giorgio Carcatella, ufficiale di Polizia Municipale, delegato Usb, per fare in modo di intervenire in maniera rapida "c'è da migliorare il servizio di videosorveglianza, sono troppe - dice - le zone incontrollate'".