Svolta nel caso Nada Cella: il processo si farà

Genova, 20 novembre 2024 – Svolta nel ‘cold case’ di Nada Cella, la segretaria uccisa a Chiavari 28 anni fa nello studio di via Marsala, dove lavorava. I giudici della Corte di appello di Genova hanno infatti accolto il ricorso della procura contro il proscioglimento di Anna Lucia Cecere, del commercialista Marco Soracco, accusata dell’omicidio, il datore di lavoro della vittima e della madre di lui, Marisa Bocchioni, imputati per favoreggiamento e false dichiarazioni. Saranno tutti e tre processati.

La mamma di Nada, Silvana Smaniotto, commenta in lacrime la notizia. "Ho il cuore più leggero, sono contenta. È una restituzione di verità e giustizia”. Per l’avvocata della famiglia Cella Sabrina Franzone il lavoro della procura è stato “accurato”. “Sappiamo che è un processo difficile – ammette la legale – ma nemmeno farlo era profondamente ingiusto. Quasi peggiore perché se non puoi credere nell'impegno e nella giustizia sarebbe stato insuperabile. Gli elementi indiziari ci sono e portano su una direzione”.

Lo scorso marzo la giudice Angela Nutini aveva prosciolto Cecere perché aveva giudicato gli elementi raccolti dalla procura solo come “sospetti”, che da soli non potevano “portare a formulare una ragionevole previsione di condanna”, come vuole la riforma Cartabia. Visto il quadro probatorio “contraddittorio e insufficiente”, il processo sarebbe stato “inutile”.

Il gup aveva prosciolto anche il commercialista e l'anziana madre Marisa Bacchioni, accusati di favoreggiamento e false dichiarazioni.

Le indagini erano state riaperte nel 2021 dopo anni di buio, grazie al lavoro della criminologa Antonella Delfino Pesce, che collegò il bottone ritrovato sulla scena del delitto proprio alla Cecere e dell’avvocata Franzone. La loro ricostruzione convinse la Procura che c’erano elementi per indagare ancora.

La storia

Quando Nada Cella fu uccisa era il 6 maggio del 1996. Nada Cella lavorava nello studio di Marco Soracco da 5 anni. Fu proprio Soracco ad avvisare i soccorsi quella mattina: disse di aver pensato a una caduta accidentale. Il corpo della ragazza era in un lago di sangue. Secondo la tesi dell’accusa, Cecere avrebbe ucciso Cella perché voleva prendere il suo posto a lavoro e nel cuore di Soracco, che in passato aveva corteggiato la sua segretaria, peraltro non ricambiato. Lui e la madre avrebbero coperto il delitto. Tutti e tre si sono sempre dichiarati innocenti.

Notizia in aggiornamento