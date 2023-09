Musicisti bloccati La Scala non suona

Il concerto dell’Orchestra e del Coro del Teatro alla Scala diretti dal Maestro Riccardo Chailly previsto per ieri sera al Bozar di Bruxelles non ha potuto avere luogo a causa dell’impatto del tragico terremoto che ha colpito il Marocco sul traffico aereo europeo. L’aereo che ieri mattina avrebbe dovuto trasportare da Aalborg a Bruxelles i 215 membri della Scala è stato trattenuto a terra all’aeroporto di Marrakech. Impossibile trovare un’altra soluzione in tempo utile. "Il pensiero dei musicisti e di tutti i lavoratori scaligeri va innanzitutto alle vittime del sisma e all’immensa tragedia che ha colpito il Marocco", si legge in una nota del Piermarini.