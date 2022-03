Multe, ecco quanto incassano i Comuni. A Colle Santa Lucia 3.160 euro pro capite

Roma, 1 marzo 2022 - Multe per eccesso di velocità in vetta alla classifica delle contravvenzioni, anche prima dell’irrigidimento previsto dal nuovo codice della strada. Un tesoretto per molte amministrazioni comunali, una voce capace di risollevare le sorti di un bilancio.

Nel 2020, secondo l’ultimo report di Openpolis su dati della polizia - "Quanto incassano i Comuni italiani da multe e sanzioni" - questi verbali sono stati 564.352, seguiti a grande distanza dal mancato uso della cintura di sicurezza (74.996). In terza posizione le multe per uso di auricolare, ‘solo’ 39.323.

Di cosa parliamo

Chiarisce Openpolis: "Nei bilanci comunali, allo schema delle entrate, c'è una voce intitolata "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti" (...) All'interno di questa voce, sono inclusi gli incassi del comune relativi a multe, ammende, sanzioni, somme per il risarcimento danni e oblazioni comminate a carico delle famiglie, delle imprese, delle altre amministrazioni pubbliche o di istituzioni sociali pubbliche o provate operanti all'interno del territorio considerato".





Il Comune record



Colle Santa Lucia da tre anni è in vetta alla classifica tra tutti i Comuni italiani. Merito dell’autovelox messo a difesa del passo di Giau. Il piccolo centro di 360 abitanti in provincia di Belluno vanta entrate per 3.160 euro e 8 centesimi pro capite.

Città e multe, chi incassa di più



La premessa necessaria è che spesso i dati dei Comuni non sono completi. Anche se da novembre il nuovo codice della strada rivisto dal decreto Infrastrutture ha fissato l’obbligo di pubblicare sui siti istituzionali una relazione annuale sulla destinazione dei proventi.

Roma è la città con incassi record, oltre 136 milioni. Milano supera i 121 milioni. Sta sotto i 50 milioni Firenze, poco distante Ancona, va oltre i 42 Bologna, Torino si ferma a 39.

Incassi pro capite



Tra le grandi città con più di 200mila abitanti, in prima posizione c’è Firenze, che ha incassato 138,33 euro pro capite. Seguono Bologna (106,54), poi Padova (92,59) e Milano (86,72). Significativo nel confronto con il passato il dato di Verona: è in quinta posizione ma le entrate per multe sono aumentate del 44% in 4 anni. La media italiana è di 12,62 euro.