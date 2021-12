Roma, 26 dicembre 2021 - Nuovo codice della strada e multe: occhio a queste infrazioni. Che vi costeranno carissime. È utile quindi ripassare i comportamenti più censurati dalle norme che sono entrate in vigore dal 10 novembre. Sono infatti quaranta gli articoli del codice riscritti dal decreto Infrastrutture, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 novembre.

L’inasprimento delle sanzioni riguarda in particolare alcuni comportamenti incivili, dal gettere oggetti dai finestrini ad occupare abusivamente i parcheggi per disabili.

Insozzare la strada



“Insozzare la strada“ costa il doppio. Oscilla infatti tra 216 euro (minimo) e 866 (massimo) la multa prevista per questo comportamento incivile ma anche pericoloso per la sicurezza stradale.

Lancio di oggetti



Sanzioni inasprite anche per chi getta “dai veicoli in movimento qualsiasi cosa” (articolo 15 del codice). La sanzione varia da “euro 52 ad euro 204”, scrivono i legislatori, prima la multa base era di 26 euro, la massima di 52.

Parcheggi disabili



E costa carissimo parcheggiare nei posti riservati ai disabili senza averne l’autorizzazione o facendone un uso improprio. La sanzione parte da 168 euro e arriva a 672 euro. Non solo. Sanzione amministrativa da 87 a 344 euro per “chiunque usa delle strutture (...), pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione prescritta”.

Strage di punti



Perde quattro punti della patente (e non più 2) chi parcheggia nei posti riservati ai disabili senza averne titolo. Triplicano i punti decurtati, da 2 a sei, per chi usa un contrassegno non valido (ad esempio una fotocopia, un’autorizzazione di qualcun altro o già scaduta). E per conoscere lo stato di salute della vostra patente? "Ogni variazione di punteggio - hanno quindi stabilito i legislatori - è comunicata tramite il portale dell’automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili".

In motorino senza casco

Con la mini riforma del codice, se il trasportato non indossa il casco la multa scatta anche per i passeggeri maggiorenni (mentre nella versione precedente era limitata al caso dei minorenni). Invariata la cifra, che va da 83 euro a 332, come previsto dall'articolo 171.