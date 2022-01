Roma, 28 gennaio 2022 - Targhe straniere di auto, moto e rimorchi, si cambia. Nel nuovo codice della strada, per adeguarsi all’Europa, dal 1 febbraio viene aggiunto un articolo, il 93 bis, con la legge 238 del 23 dicembre 2021, pubblicata il 17 gennaio nella Gazzetta Ufficiale (“disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, Legge europea 2019-2020”).

Spiega Antonio D’Agostino, vicepresidente associazione Polizia locale comandi del Lazio: “Dal 1 febbraio tutti i veicoli a targa estera di proprietà di persone fisiche o giuridiche residenti in Italia potranno circolare (a prescindere da chi li guida) non oltre tre mesi da quando il proprietario ha stabilito la sua residenza nel nostro Paese”. Dal 18 marzo, se il conducente non è proprietario del veicolo ma è residente in Italia da almeno tre mesi, deve esibire un documento che dimostri a che titolo lo utilizzi, da quanto tempo (data certa) e per quanto". Osserva D'Agostino: "In molti casi è difficile riuscire a stabilire se effettivamente questo conducente abbia la disponibilità del veicolo da 30 giorni, da 20 o da 5 minuti".

Può invece circolare al massimo per un anno il veicolo con targa straniera condotto da un cittadino non residente in Italia. Il vicepresidente dell'associazione però, che lavora nella polizia locale di Roma capitale, fa ancora una volta il controcanto e osserva: "Non esiste un archivio nazionale delle sanzioni. Quindi come potremo fare una verifica sui tempi?".

Tra tanti dubbi una certezza, le multe. Sanzioni da 400 a 1.600 euro per chi non immatricola il veicolo nei tempi di legge. La stessa cifra è prevista per “i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un’attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati”. “L’organo accertatore - stabilisce la legge - ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo”.

Sanzione amministrativa da 250 a mille euro se in auto manca il documento “sottoscritto con data certa dall’intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo” quando il conducente è residente in Italia ma non coincide con l’intestatario del veicolo stesso. Infine multe fino a 3.558 euro per chi “circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede”.



Il nuovo corso, chiarisce la legge, non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia; al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, al personale delle forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari e ai loro familiari conviventi; qualora il proprietario del veicolo, residente all’estero, sia presente a bordo. Esenzione anche per i mezzi targati San Marino.





Le targhe estere, prima della stretta del 2018 - il decreto Salvini - negli anni passati sono state usate anche per sfuggire alla tasse: bollo e Pra, multe e caro assicurazione ma anche controlli sul patrimonio. Il fenomeno è noto come esterovestizione. Spiega D'Agostino: "Fino al 2018 questa pratica consentiva, senza grossi problemi, a conducenti di veicoli circolanti in Italia di essere immatricolati con targa straniera”. Ora, nel nome “della libera circolazione dei lavoratori”, chiarisce, di fatto si “cancella la riforma del 2018” e si “sposta il soggetto a cui far riferimento, dal veicolo al conducente“.

Il problema è che esistono due codici della strada, rimarca D'Agostino, "quello teorico e quello scritto da circolari e sentenze. Nessun veicolo privo di assicurazione può circolare, lo stabilisce l'articolo 193, comma 2. Scatta una sanzione, viene sequestrato e poi torna nella disponibilità del proprietario se questi riattiva la copertura per almeno sei mesi. Se non lo fa entro un mese, quell’auto non è più sua". Ma, ricorda l'agente, "una circolare mai revocata del ministero dell'Interno, accogliendo le direttive europee, stabilisce la libera circolazione dei veicoli stranieri nel territorio europeo. Quindi, se sono riuscito a entrare senza che nessuno mi muovesse contestazioni sull'assicurazione, per un principio di silenzio-assenso non mi si può chiedere se sono in regola o no. E questo mi pare che rappresenti un bel rischio".

L’ennesima mini riforma al codice della strada "è stata fatta per rispondere alle richieste dell’Europa. Eppure non ha trovato soddisfazione il principale rilievo mosso dalla Corte di Giustizia. Che chiedeva di considerare "l’uso temporaneo di veicoli immatricolati in uno stato europeo e circolanti in un altro è da considerare come movimento di capitali, ed è quindi tutelato dal trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, e non sanzionabile". Nel frattempo però il codice della strada "viene imbottito di incomprensibili commi quater, sexies e addirittura decies". Ma il cittadino cosa ci capisce?