Garlasco, l’ossessione collettiva e il sospetto permanente: la cronaca piegata alla fiction

Nel caso Garlasco si è riaperta la porta del sospetto permanente. E nel gioco del sospetto permanente, chi paga? I vivi e la morta. Ma anche chi, per errore o per ossessione collettiva, finisce nel mirino di chi scambia la cronaca per una fiction e la verità per una sensazione epidermica.

È il caso della famigerata impronta 33. Un segno lasciato da una mano, presumibilmente destra, che qualcuno ha subito voluto interpretare come insanguinata. Peccato che la Procura di Pavia abbia già risposto con la sobrietà di chi è abituato a lavorare con la realtà, non con i filtri di Instagram: Non è possibile procedere ad accertamenti biologici. Tradotto: non si può dire se c’è sangue, né se c’è Dna.

Nemmeno le suggestioni della difesa di Stasi, che li’ vede densità biologica riescono a rianimare ciò che non è mai stato vivo. Anche ammesso che sia di Andrea Sempio e sul punto si dibatte a colpi di minuzie, non cambierebbe nulla. Perché le impronte papillari non sono databili. Dicono chi, non dicono quando. Non dicono se quella mano ha toccato la parete prima o dopo l’omicidio o in un qualsiasi altro giorno. E le fotografie senza metadati valgono meno di un sogno fatto male.

Nel frattempo, la Procura sta facendo ciò che deve fare: esercitare un obbligo di mezzi, non di risultato. Non ha promesso un colpevole nuovo. Ha solo deciso di verificare se la pista alternativa regge. Del resto, ora che si torna a cercare impronte su oggetti che contengono il Dna di Stasi, come la cannuccia del tè freddo trovata nella spazzatura, oggi il conferimento dell’incarico al perito del Gip, il paradosso è servito: se l’impronta è la sua, l’alternativa crolla sotto il peso della stessa realtà che la voleva sostenere.

Nel frattempo, le gemelle Cappa continuano a galleggiare in questa palude narrativa, inchiodate a un fotomontaggio di Photoshop come se fosse un alibi al contrario. Non indagate. Mai sospettate. Eppure eterne protagoniste del processo sommario dell’immaginario collettivo. Rispunta anche Michele Bertani, morto suicida anni dopo il delitto, e associato agli scandali del Santuario della Bozzola. Perché in Italia, appena compare una traccia di esoterismo, parte la sigla.

La pista esoterica è l’eterna tentazione: quella che trasforma ogni indagine in un romanzo gotico, e ogni defunto in un emissario del male. Perché in certi casi mediatici non basta sapere chi ha ucciso. Serve anche un colpevole simbolico. Uno che inquieti. Uno che non convinca. E mentre la macchina della suggestione continua a rombare, la scienza — quella vera — procede a fari bassi, con la lente, il tampone e la pazienza. La pazienza di chi sa che non tutto ciò che sembra è reale. E che un’impronta non basta a scrivere una verità. Serve il contesto. Serve la datazione. Serve il sistema. Serve la cautela. Cautela che, nel caso Garlasco, sembra spesso soffocata dal bisogno narrativo.