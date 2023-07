Alpe di Siusi (Bolzano): mucche aggrediscono turisti. In 2 finiscono all’ospedale

Alpe di Siusi (Bolzano), 17 luglio 2023 – Mucche inferocite hanno attaccato e ferito due escursionisti ieri sull’Alpe di Siusi (Bolzano).

Una quarantenne di Belluno è stata colpita al torace mentre l’uomo che è corso il suo aiuto è stato ferito al volto. I due sono stati portati in ospedale, tra Bolzano e Bressanone. Non sono in pericolo di vita.

Ma che cosa ha scatenato la furia degli animali che vediamo pascolare pacificamente ma che, è bene ricordarlo, non sono domestici?

Da una prima ricostruzione – fatta anche sulle testimonianze – sembra che a scatenare il nervosismo delle mucche sia stato un cane. Un pastore della zona però rovescia il ragionamento. “Il problema sono i cani, vanno tenuti al guinzaglio – obietta -. I sentieri passano attraverso i pascoli. Prima c'erano le mucche e i pascoli, poi sono arrivati i turisti”.