Mucche, l’esperto: ecco come comportarsi per evitare guai

Alpe di Siusi (Bolzano), 17 luglio 2023 – Ma che cosa innervosisce le mucche, spingendole ad attaccare l’uomo? Dopo il ferimento di due persone ieri sull’Alpe di Siusi (Bolzano) è bene ripassare alcune regole di comportamento.

Premette Piero Genovesi dell’Ispra: “Alcune razze sono abbastanza aggressive, come la Heck. E proprio ‘sfruttando’ questa loro caratteristica si organizzano anche competizioni. Ma in generale è bene prestare attenzione, soprattutto in presenza di vitelli. Di solito se si incontrano mucche su un sentiero si tende a passarci in mezzo. Ma è bene non accarezzarle ed essere molto prudenti soprattutto se ci muoviamo con i cani, perché le disturbano”.

Mucche, come comportarsi per evitare guai (repertorio)

I rischi dell’alpeggio

Naturalmente in alpeggio d’estate gli incontri imprevisti sono più frequenti perché le mucche sono al pascolo su un’area così vasta che è difficile recintarla. Anche se una forma di protezione serve anche a loro, “soprattutto per difenderle dagli attacchi dei lupi”, avvisa l’esperto.

La statistica sugli incidenti

Genovesi ricorda infine un dato che all’apparenza ci può sorprendere, considerato che le vacche ci appaiono come animali pacifici. “La prima causa di morte provocata da animali sono proprio gli incidenti con mucche e cavalli”.