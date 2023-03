Pecore antistress prima degli esami: cosa dice l'ultimo studio americano

Pecore antistress, non solo tosaerba ecologico (repertorio)

Roma, 27 marzo 2023 - Pecore antistress al campus universitario. Questo almeno suggerisce lo studio condotto all'Università della California e pubblicato su The International Journal of Environmental Research and Public Health.

Le pecore antistress prima degli esami

I ricercatori hanno intervistato duecento persone, tra studenti e personale dell'università. Le risposte sono state convergenti su un punto: chi incontrava le pecore, aveva una probabilità molto più bassa di essere stressato.

Le pecore - di razza Suffolk, Hampshire, Southdown e Dorset - sono arrivate al campu in piena emergenza da Covid 19, due anni fa. E, sono convinti gli scienziati, con la loro presenza avrebbero contribuito a garantire una maggiore salute mentale delle persone che passavano sulla loro strada.

All'inizio il progetto era partito con tutt'altro scopo, quello di risolvere la falciatura dell'erba. Ma poi è arrivato questo effetto, per nulla secondario. Insomma il risultato è andato ben oltre le più rosee aspettative.

"Le pecore sono il tosaerba più ecologico"

La pratica di usare le greggi di pecore come tosaerba ecologico è ormai collaudata, dagli esperimenti di Parigi dieci anni fa alle tante località italiane, dalla Lombardia alla Toscana, che hanno deciso di provare a risolvere così il problema del verde.