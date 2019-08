Verona, 25 agosto 2019 - Incidente in un parco divertimenti del complesso di Canevaworld, a Lazise (Verona). Sette persone sono rimaste ferite quando si è ribaltato il trenino monorotaia su cui viaggiavano. E' accaduto verso le 17 all'interno di Movieland, una delle aree a tema, dedicata al cinema, del polo d'intrattenimento sul Lago di Garda.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, la causa sarebbe stata la rottura di un bullone che ha fatto sganciare un tratto di binario e provocato il ribaltamento di due carrozze, con le sette persone a bordo. Il trenino si trovava a due metri da terra. L'attrazione è molto frequentata perchè permette ai visitatori di attraversare il parco osservandolo dall'alto in alcuni punti. Secondo quanto riporta 'L'Arena' di Verona, l'attrazione è "Back to the backstage". Testimoni hanno detto di aver visto cadere le carrozze. Tra i feriti ci sono due bambini.

I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118, giunti sul posto con l'elicottero di Verona Emergenza e tre ambulanze. Tre sono stati trasportati a Verona, al Polo Confortini di Borgo Trento. Invece altri quattro sono all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda.

#25agosto 17:15 #Lazise(VR), si rompe la monorotaia di un'attrazione in un parco divertimenti: 7 feriti di cui due bambini. #vigilidelfuoco soccorono i feriti presi in cura dal @SUEM_Veneto e poi portano a terra altre 7 persone bloccate nel vagone successivo #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/Rq4KvT2nBx — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) 25 agosto 2019

Giornata da dimenticare nella struttura che sorge in riva al lago di Garda. Infatti in precedenza, sempre all'interno del "Movieland", c'era già stato un incidente, ma meno grave. Una delle barche dell'attrazione "Kitt Superjet" stamane ha imbarcato troppa acqua e si è inabissata, costriingendo alcuni passeggeri, muniti di giubbotto di salvataggio, a tornare a nuoto al bordo della vasca. Il parco ha assicurato che nessun visitatore è rimasto infortunato.