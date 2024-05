Matteo Salvini, ladri nella sua casa di Roma. Hanno tentato di aprire la cassaforte

Roma, 20 maggio 2024 – Ladri, nella notte, nella casa romana di Matteo Salvini. I malviventi hanno approfittato del fatto che non c’era nessuno nell’abitazione, situata nella zona di Ponte Milvio (quartiere Farnesina). I ladri si sono introdotti nel giardino quindi dopo aver forzato una porta finestra sono entrati. Da quanto si apprende, non sono riusciti ad aprire la cassaforte, ma non è chiaro se siano riusciti a portare via altri oggetti dall’appartamento. A dare l'allarme e chiamare il 112 sono stati i vicini di casa che hanno sentito rumori. Immediato l’intervento della polizia, che ora indaga sull’accaduto. La casa è stata trovata a soqquadro.

Ieri il ministro dei Trasporti e vicepremier ha presenziato al Gp di F1 a Imola.