Roma, 12 settembre 2019 - Vertice a Palazzo Chigi sul tema dell'immigrazione. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha incontrato nella sede del governo il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. Presente anche il capo delegazione dei ministri del Partito Democratico e ministro della Cultura, Dario Franceschini.

OCEAN VIKING: FATELI SCENDERE - Nel frattempo, resta aperto il caso Ocean Viking. Mediterranea Saving Humans ieri aveva lanciato un appello su Twitter: #Fateli scendere tutti, chiedento "un porto sicuro per lo sbarco" degli 82 sopravvissuti della Ocean Viking rimasti a bordo della nave. Ieri una donna incinta di nove mesi e suo marito sono stati evacuati dall'imbarcazione verso Malta dopo che la donna aveva sviluppato gravi complicanze.

NESSUNA RISPOSTA - La Ocean Viking sta navigando tra Lampedusa e Malta in attesa di risposte da Roma o La Valletta in seguito alla sua richiesta di un porto sicuro per sbarcare le persone soccorse. La nave di Sos Mediterranee e medici senza frontiere, in assenza di risposte, potrebbe decidere di tornare in zona di ricerca e soccorso libica per proseguire nella sua attività di salvataggio. Msf: "Ci sono 82 persone vulnerabili a bordo della Ocean Viking che stanno aspettando l'assegnazione di un porto sicuro: 58 uomini, 6 donne, 17 minori ed un bimbo di un anno. Chi sa quanti altri perderanno la vita nel Mediterraneo mentre gli Stati Ue deliberano sul loro destino".