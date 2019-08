Roma, 27 agosto 2019 - Porti italiani chiusi per la nave Eleonore, che ieri ha soccorso di 101 persone a bordo di un gommone che stava affondando, e che ora è in cerca di "un porto sicuro". Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha firmato il divieto di ingresso, transito e sosta nelle acque italiane per l'imbarcazione della ong LifeLine. Il provvedimento è già stato trasmesso ai ministri della Difesa e delle Infrastrutture e Trasporti.

Ieri su Facebook e Twitter Mediterranea Saving Humans ne dava notizia: "La nave Eleonore di LifeLine ha operato il soccorso di 101 persone a bordo di un gommone che stava affondando a 43 miglia da Al-Khoms. La nave Mare Jonio ha offerto la sua assistenza e si sta dirigendo verso est".

Nel post denunciava anche l'atteggiamento minaccioso della Marina libica: "Mentre erano ancora in corso le operazioni di soccorso da parte del rescue team di Eleonore, una motovedetta della cosiddetta 'guardia costiera libica' si è minacciosamente avvicinata al gommone, terrorizzando i naufraghi. Poi si è fortunatamente allontanata, le persone sono tutte in salvo a bordo della nave Eleonore che sta facendo rotta verso nord alla ricerca di un porto sicuro per lo sbarco dei naufraghi".

LAMPEDUSA, SINDACO: LASCIATI SOLI - Il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, denuncia le condizioni dell'hotspot dell'isola, e punta il dito al governo: "Per comprendere qual è il livello di attenzione di questo governo nei confronti di Lampedusa, basta dire che la macchina per rilevare le impronte digitali all'interno del centro d'accoglienza è guasta. Senza strumenti non si può garantire nulla. Questa notte un furgone della Polizia, parcheggiato in strada, ha preso fuoco. Siamo abbandonati a noi stessi e temo che questa sia una scelta ben precisa, così si crea il caos e poi si scarica la colpa su di noi".