Roma, 27 agosto 2019 - Il Conte-bis è quasi realtà. Ma da un minuto all'altro cambiano le carte in tavola e quello che sembrava un patto ormai fatto, rischia di vacillare. Se l'accordo Pd-M5S si concretizza, a breve il premier dimissionario potrebbe salire al Colle per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. Ma ieri sera non sono bastate 4 ore di vertice a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra Cinque Stelle e Pd, che dovevano tornare a incontrarsi stamattina. I dem parlano di "strada in salita sul programma", mentre i pentastellati tengono il punto su Conte e avvertono: la pazienza ha un limite, attendiamo la posizione ufficiale del Pd sul premier. E annullano l'incontro previsto per le 11. Ecco che allora i dem parlano di un "accordo a rischio per le ambizioni personali di Di Maio". Palazzo Chigi però manda un segnale (Di Maio non ha chiesto il Viminale) e la trattativa riparte. Si apre nel pomeriggio il secondo giro di consultazioni di Mattarella, con i Cinque Stelle che saliranno per ultimi al Quirinale domani sera.

M5S: Pd ha idee confuse

"Rivedremo il Pd quando nei loro organi di partito avranno dato l'ok all'incarico a Conte. Nessun altro incontro fino a quando non avranno chiarito ufficialmente la loro posizione su Giuseppe Conte", fa sapere il M5s in una nota.

"In una fase cosi delicata per il Paese non c'è tempo da perdere. Noi - si legge nella nota del Movimento - stiamo lavorando intensamente per dare risposte immediate ai cittadini. E dobbiamo sbrigarci perché il tempo stringe. Nel partito democratico, però, hanno ancora le idee confuse. Predicano discontinuità ma ci parlano solo di incarichi e di ministeri, non si è parlato né di temi né di legge di bilancio. Così non va proprio bene. Ieri dopo 4 ore di incontro non si è arrivati a nulla. Così non si può lavorare. O si cambia atteggiamento o è difficile. Se si vuole il voto lo si dica apertamente. Il M5S è la prima forza politica in Parlamento, lo ricordiamo a tutti".

Pd: Di Maio vuole Viminale e vicepremier

E se entrando al Nazareno gli esponenti Pd non si lasciano scappare dichiarazioni sulla nota 5 Stelle, fonti dem poi replicano che l'accordo di governo rischia di saltare per le ambizioni personali di Di Maio che vuole fare il ministro dell'Interno e il vicepremier. Su questo non sente ragioni e va avanti a colpi di di ultimatum". I Cinque Stelle però negano: "Di Maio non ha mai chiesto il Viminale per il M5S. Prima per noi vengono i temi". Concetto che viene poi ribadito anche da Palazzo Chigi, che manda un segnale: "In presenza del presidente Conte, non è mai stata avanzata la richiesta del Viminale per Luigi Di Maio, né dal Movimento 5 Stelle né da Di Maio stesso". Le acque così si calmano e la trattaiva riparte.

Direzione Pd slitta a domani

La Direzione Pd intanto slitta domani alle 10, mentre alle 16 "si riunisce la cabina di regia del Pd per assumere le decisioni conseguenti sulla crisi di governo, anche a seguito della cancellazione, da parte della presidenza del Consiglio, dell'incontro previsto questa mattina a Palazzo Chigi con la delegazione M5S".

Calenda: basta schiaffi da Di Maio

E' infuriato Carlo Calenda. "E' martedì. Iniziano le consultazioni e noi stiamo prendendo da giorni schiaffi da Di Maio e soci. C'è un democratico rimasto che si ribella ai diktat su Conte e a un negoziato che non ha toccato un tema vero (Ilva, Alitalia, Tap, Tav, RDC, Quota 100...) Basta", ha scritto Carlo Calenda su Twitter.

Salvini: Mattarella fermi mercimonio

E Salvini scrive su Facebook: "Abbiamo fiducia che Mattarella non permetterà questo mercimonio ancora a lungo".