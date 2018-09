Roma, 25 settembre 2018 - Diventa sempre più critica la situazione della nave Aquarius 2, bloccata nel Mediterraneo con 58 migranti a bordo. Dopo che ieri la Francia le ha negato l'approdo nel porto di Marsiglia, oggi è l'incubo maltempo a mettere a rischio equipaggio e richiedenti asilo. "Le condizioni meteo stanno peggiorando e nelle prossime ore aspettiamo mare con onde fino a 5 metri", afferma uno dei soccorritori via Twitter. "Per questo diventa importante e fondamentale trovare un porto per sbarcare in sicurezza tutte queste persone". La nave, stando a quanto riportato in un tweet dall'ong Sos Mediterranée, ha ripreso la navigazione e sarebbe nuovamente diretta verso la Francia. "Per ora, diciamo no", dice il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, a chi gli chiede se Parigi sia pronta ad accogliere Aquarius.

SCONTRO FRANCIA-ITALIA - La Francia, che ha chiuso i porti ad Aquarius invocando una soluzione europea, oggi attacca l'Italia. "L'Europa è dieci volte più solidale di quanto non lo fosse in precedenza, è il motivo per cui ridiciamo all'Italia che l'idea di chiudere i propri porti a delle persone in pericolo è contrario al diritto, è contrario all'umanità", afferma la ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, intervistata da Sud radio.

Dalla chiusura dei porti italiani ai migranti, le navi che portano soccorso nel Mediterraneo hanno crescenti difficoltà a sbarcare le persone salvate in Europa. Contrariamente alla Spagna, la Francia non ha mai accettato di far sbarcare i migranti delle navi umanitarie, sottolineando che in base alle leggi del mare i naufraghi devono essere sbarcati nel "porto sicuro" più vicino. O quello più vicino alle coste libiche, cioè - ribadisce la Loiseau - "come sanno tutti, si tratta dell'Italia o di Malta". E ha continuato: "Non si può reinventare la geografia".

L'UE SI SFILA - Nel frattempo, l'Unione europea, chiamata in causa dalla Francia, si sfila. "La situazione legale dell'Aquarius 2 è questa: è una nave senza bandiera europea, e ha operato in un'area di ricerca e salvataggio libica", spiega Natasha Bertaud, portavoce della Commissione europea, a cui è stato chiesto se la Commissione Ue abbia un ruolo di coordinamento sulla vicenda. Perciò, aggiunge, "non impegna la responsabilità europea". E sottolinea che "nessuno Stato membro si è fatto avanti" per aiutare.