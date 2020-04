Roma, 28 aprile 2020 - Non solo rabbia e delusione, per i vescovi è tempo anche di appelli al governo, perché torni sui suoi passi e consenta la celebrazione delle messe a porte aperte. All’indomani del decreto, che ha prolungato il divieto per ragioni di salute pubblica, scatenando la reazione della Conferenza episcopale italiana per la quale si è compromessa la libertà di culto, dall’episcopato si levano voci che provano a far breccia fra i distinguo nell’esecutivo. In primo luogo quelli dei ministri renziani Bellanova e Bonetti, i più espliciti nel manifestare la loro consonanza col sentire dei vertici ecclesiali.

L’arcivescovo di Chieti, Bruno Forte, parla così di "una disattenzione grave da parte dell’esecutivo in violazione dell’articolo 19 della Costituzione e dell’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea". Tuttavia a chi nel decreto ravvisa l’ultimo atto, il più eclatante, di una deriva laicista nel Paese, il teologo predica cautela: “Non credo si tratti di questo, siamo davanti piuttosto a certa una superficialità alla quale spero si ripari quanto prima. Per questo mi appello agli uomini di governo, che vivono la fede cristiana cattolica: facciano valere la loro posizione a nome di milioni di cattolici che desiderino ritornare ai sacramenti. Questi non sono un optional della fede, ma ne rappresentano un nutrimento fondamentale“.

Le trattative fra Palazzo Chigi e Cei proseguono febbrili. Resta da superare l’opposizione di un'ampia fetta del comitato tecnico scientifico sull'ormai imminente fase 2 dell'emergenza Covid-19. Persino i medici cattolici condividono la linea rigorista, stante “la situazione di pericolo reale per la comunità“. Nelle more del confronto il presidente dell'episcopato, il cardinale Gualtiero Bassetti, si concede una battutina sugli “scienziati diventati liturgisti“, restando comunque fiducioso sul buon esito delle trattative. Al pari del vescovo antimafia Giancarlo Bregantini, ordinario di Campobasso: “In queste settimane la Chiesa è stata capace di attenersi alle direttive del governo in spirito di fraternità. La questione della messa resta sul tavolo e, anche se ci sentiamo messi in panchina, va perseguito il dialogo. L’esecutivo tornerà sui suoi passi, ne sono certo“.

Toni distensivi che non trovano eco nelle parole di fuoco pronunciate dal vescovo di Ascoli Piceno, Giovanni D’Ercole. Secondo l'ex vice direttore della Sala stampa vaticana “è un diritto per la gente andare in chiesa, per cui è un arbitrio, una dittatura, quella di impedire il culto“. Tutto qui? Non proprio. Anzi, nel video diffuso su Facebook che ha raccolto decine di like in poche ore, l’invettiva raggiunge l'apice: “Bisogna che il diritto al culto ce lo date – tuona D'Ercole diretto al governo –, sennò ce lo prendiamo. E se ce lo prendiamo è solo perché è un nostro diritto“. Più che un vescovo di lotta e di governo, un vescovo di lotta... Al governo, sul fronte della libertà religiosa.