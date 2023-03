Meloni-Macron, l’ora del disgelo. "Sui migranti l’Ue faccia di più"

di Antonella Coppari È una telenovela e tale si conferma fino all’ultimo secondo. La pace tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, i litiganti d’Europa, si fa attendere per tutto il giorno. Alla fine il fatidico incontro c’è nella notte all’hotel Amigo, nel centro storico di Bruxelles. Un incontro durato un’ ora e quaranta minuti. Del resto, prima o poi la tormentata vicenda cominciata lo scorso novembre con l’incidente sui migranti della Ocean Viking doveva trovare un punto di caduta. E questo Consiglio europeo è sembrato il momento propizio. Il presidente francese ha bisogno di tutti gli aiuti possibili per la partita decisiva e certo non facile che lo aspetta oggi. Si tratta di inserire il nucleare nella lista benedetta delle energie pulite. Gli ambientalisti di tutta Europa schiumano rabbia, ma per la Francia che ricava dalle centrali buona parte del suo approvvigionamento energetico la questione è determinante. Del resto, anche Giorgia Meloni sul tavolo della transizione energetica oggi si gioca molto. Insomma, nel sospirato faccia a faccia si è parlato molto di energia – a Padova si lavora a due macchine fondamentali per il primo reattore sperimentale a fusione in costruzione in Francia, a Cadarache – e un po’ meno del...