Naufragio al largo di Lampedusa: morti 20 migranti, anche una neonata. Altri 27 dispersi

Roma, 13 agosto 2025 – Ennesima tragedia in mare. Due barchini carichi di migranti si sono ribaltati al largo di Lampedusa, a circa 14 miglia sud-sud-ovest dell’isola. Le operazioni di soccorso scattate dopo il naufragio sono molto complesse. Inizialmente si era parlato di una sola imbarcazione naufragata, ma i primi sopravvissuti tratti in salvo dalla Guardia Costiera hanno riferito di un secondo mezzo. Sarebbero una ventina i cadaveri rinvenuti, almeno 27 i dispersi. Tra le vittime anche una neonata. Secondo le prime informazioni, ammonterebbero a una sessantina superstiti.

La guardia costiera

Una delle due presunte carretta del mare del mare sarebbe stata avvistata, intorno alle 11.30 e già ribaltata, da un elicottero della Guardia di finanza. Immediati i soccorsi, con l’intervento di recupero ancora in corso. Otto cadaveri, già imbarcati su alcune motovedette, sono giunti nel porto di Lampedusa. I restanti sono attesi nelle prossime ore, mentre i sopravvissuti sono già stati sbarcati.

La nota di Unchr

In una nota l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati sottolinea “Profonda angoscia per l'ennesimo naufragio a largo di Lampedusa, dove ora Unhcr sta assistendo i sopravvissuti. Sarebbero 20 i cadaveri ritrovati e altrettanti i dispersi. Fino a oggi sono stati 675 i morti dall'inizio dell'anno nel Mediterraneo centrale. Rafforzare le vie legali” conclude la nota.