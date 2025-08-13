Matrimonio in terapia intensiva, il sogno di Maria si avvera. I medici: “È stata una gioia anche per noi”

Palermo, 13 agosto 2025 – La vita che va avanti nonostante la malattia. Distesa su un letto d’ospedale, collegata a tubi salva-vita, Maria ha realizzato il suo sogno: sposarsi con il rito cattolico. Lo ha fatto dalla terapia intensiva dove è ricoverata, grazie all’amore del marito, alla disponibilità dei medici, e alla sua fede, che certo l’aiutata ad arrivare fin qui.

All’Istituto Mediterraneo per i Trapianti di Palermo è stato un matrimonio vero: c’erano i familiari della sposa e il parroco celebrante – arrivati tutti da Malta, dove vive Maria – la torta, le fedi, e l’amore. Quanto basta. E poco importa se mancavano gli invitati, il buffet, i balli, se i presenti indossavano guanti, mascherine e camice monouso. E’ stato bello ugualmente.

Maria, maltese, soffre di una grave miocardite. E’ arrivata in emergenza all’Ismett di Palermo qualche settimana fa. L’ha portata l’elisoccorso. Dopo esser stata stabilizzata, è stata collegata all’Ecmo (un sistema di ossigenazione del sangue con circolazione estracorporea) dalla d.ssa Giovanna Panarello, responsabile del reparto di rianimazione, con il suo team. Il trattamento, che salva la vita dei pazienti con insufficienza cardiaca e respiratoria, le ha permesso di superare la fase più acuta.

Già sposata civilmente e profondamente legata alla propria fede, Maria desiderava da tempo suggellare la sua unione davanti a Dio. Ma la malattia l’aveva sempre condizionata. A Palermo il marito ha voluto farle una sorpresa e ci è riuscito grazie alla sensibilità e all’impegno del personale sanitario. “Le nozze sono state celebrate in un ambiente protetto – raccontano dall’Istituto –. E’ stato un momento intimo ed emozionante”.

La torta nuziale (foto Ismett)

"È stata una grande gioia per tutto il personale vedere quanto l’amore possa dare forza anche nei momenti più difficili – dice Cinzia Di Benedetto, direttore sanitario di Ismett –. Siamo orgogliosi di aver contribuito a realizzare questo sogno, garantendo al contempo la massima sicurezza clinica”.

I medici: “Anche per noi è stata una gioia”

Il 3% dei pazienti di Ismett provengono dall’estero. Questo perché l’Istituto aderisce al Programma Pazienti Internazionali, accogliendo cittadini stranieri. E sono tanti quelli che arrivano da Malta dove le strutture sanitarie non sono dotate di alcune strumentazioni salvavita più avanzate, come appunto l’Ecmo.

Non sappiamo quale sarà il futuro di Maria, ma sappiamo com’è il suo presente, circondato d’affetto e di cure. Dal letto di ospedale si possono fare poche cose, ma si può sognare. E ogni tanto qualche sogno diventa realtà. Maria è ora una moglie, lo sarà per sempre, qualsiasi cosa accada.