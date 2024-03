Presunto dossieraggio, il procuratore Antimafia: “Non sembra l’iniziativa di un singolo ufficiale infedele”

Perugia, 6 marzo 2024 – "Non mi pare l'iniziativa di un singolo ufficiale, ipoteticamente infedele”. In questi termini il procuratore antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, ascoltato oggi in commissione, ha parlato del presunto dossieraggio a discapito di politici, calciatore e vip che vedrebbe come deus ex machina il finanziere Pasquale Striano. Le condotte del sottotenente, “mi paiono difficilmente compatibili con logiche di deviazione individuale – ha spiegato – è una valutazione mia, ma in passato ho avuto esperienza diretta di dossieraggi abusivi (...). In ogni caso, elemento centrale dell'inchiesta del collega Cantone sarà proprio la definizione della figura e del sistema di relazioni di Striano".

Per il procuratore “i vertici della Guardia di Finanza mi hanno sempre offerto massimo supporto, mettendo a disposizione del mio ufficio figure giovani e scrupolose”. Tra queste c’era appunto Striano, assegnato alla Direzione nazionale antimafia dopo essere divenuto ufficiale. “Striano guida il gruppo delle segnalazioni di operazioni sospette da novembre 2022 seguendo regole precise ed essenziali. Sul cosiddetto dossier Gravina i suoi comportamenti mi sono stati prontamente segnalati e li ho riportati alla Procura di Roma; ad ogni modo su queste condotte ogni valutazione dovrebbe essere attribuita solo dopo il contraddittorio processuale”

Melillo sostiene la necessità di “valutare l'adeguatezza degli attuali strumenti legislativi tecnologici e gli assetti della pubblica amministrazione” che servono da “assicurare la tutela del segreto d'ufficio e investigativo ma anche la protezione di persone coinvolte dall'eventuale uso abusivo di quelle informazioni”. Ci sono “rischi estremamente seri”, che “gravano sull'immagine di trasparenza, correttezza e affidabilità di tutte le istituzioni che gestiscono informazioni riservate”. Il procuratore antimafia ha voluto poi rassicurare sul fatto che “la sicurezza dei sistemi informativi è una delle priorità del mio ufficio e delle istituzioni con cui interagisce”.

Per quanto riguarda l’attività di segnalazione di operazioni finanziarie sospette, che alla luce dell’indagine perugina, vorrebbe limitare, essa è “il pilastro del sistema di prevenzione antiriciclaggio – ha detto il magistrato - Le questioni che abbiamo di fronte non possono essere né semplificate, né ridotte a ricostruzioni vaghe e imprecise: non voglio sminuire la gravità dei fatti, che è estrema, ma sottolineare la complessità della corretta e rigorosa gestione delle banche dati".