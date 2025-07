Il padre di Kevin Laganà: "A Brandizzo li hanno uccisi, non mi arrenderò mai”

Vercelli, 24 luglio 2025 – Aspetta di leggere le carte Massimo Laganà, padre di Kevin, che aveva 22 anni ed è la vittima più giovane nella strage di Brandizzo (Torino), 5 operai rimasti uccisi sui binari della ferrovia, nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, travolti da un treno che viaggiava a 160 chilometri all’ora. Caduta l’accusa iniziale di omicidio volontario, contestati i reati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Perché quel treno poteva deragliare. “Non vedo assolutamente ridimensionata la portata dell’inchiesta, anzi”, è l’analisi di Enrico Calabrese, l’avvocato che assiste la famiglia Laganà.

Un grande murale su una parete della 'stanza di Kevin', realizzata dal padre nel condominio di Vercelli dove abita. "La classe operaia va in Paradiso", c'è scritto, con i nomi e le età delle cinque vittime

Signor Massimo, oggi le indagini si sono chiuse, 24 sotto inchiesta, sono 21 persone fisiche e 3 società.

"Per me è un giorno davvero particolare, oggi è il mio compleanno e ho pensato a un regalo di Kevin, a un segnale. Io chiedo sempre a mio figlio di starmi a fianco per arrivare ad avere giustizia, per lui e i suoi colleghi, di accompagnarci alla verità”.

Come ha saputo la notizia?

"Mi ha chiamato mio figlio Antonino, aveva parlato con il nostro avvocato. Difficile da spiegare ma una notizia così fa bene e male. Da due anni il pensiero è sempre per lui, per Kevin. Tutti i giorni come il primo giorno. Mio figlio non c’è più ma ho fiducia nei magistrati, ho fiducia nella giustizia”.

La procura elenca una lunga serie di omissioni e negligenze.

"Noi lo abbiamo detto fin dal primo giorno, non è stato un incidente, c’era un sistema. L’ultimo video di Kevin, il video di quella tragica notte, è un atto d’accusa implacabile. Se il tecnico delle ferrovie non avesse fatto di testa sua, tornavano tutti a casa”.

Invece sono morti in 5, il più vecchio aveva 52 anni.

"Sono stati uccisi, non è stato un errore. Kevin mi aveva scritto, papà ti amo. Aveva tre anni quando mi sono separato, il fratello Antonino otto. Per loro sono stato padre, madre e amico. Ero un ragazzo anch’io, siamo cresciuti insieme. Oggi sono andato al cimitero, come tutti i giorni. Dopo il lavoro mi metto davanti a lui, gli parlo, fumo la mia sigaretta e gli chiedo sempre di indicarmi la strada giusta per la giustizia”.

Cosa le dicono gli amici di suo figlio?

"Ci sono sempre, mi chiamano zio. Mi ripetono, non ti preoccupare avremo giustizia. Io non finirò mai di combattere. Qui a Vercelli, sotto casa, ho realizzato una saletta dei giochi per i ragazzi”. Ci sono i ritratti di Kevin e dei suoi colleghi rimasti uccisi. “La classe operaia va in paradiso”, c’è scritto in un grande murale, su una parete. Cinque operai camminano verso il cielo, ci sono i nomi e le età. Doveva essere un lavoro come tanti, quella notte d’agosto. Ma non sono mai tornati a casa.