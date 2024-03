Caso dossieraggio, Nordio: “Situazione estremamente grave, servono indagini e legge”

Roma, 5 marzo 2024 – "Probabilmente essendoci un'inchiesta in corso sarebbe improprio che mi esprimessi adesso. Certamente è un fatto estremamente grave che si innesta in una situazione che si è sedimentata da anni". Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia, Carlo Nordio al termine del Consiglio Giustizia a Bruxelles, rispondendo a una domanda sul caso dossieraggio. La procura di Perugia al momento ha ‘scremato’ 800 presunte interrogazioni illegali ai sistemi informatici sulle oltre 5mila effettuate dall’ex capo della squadra Sos Pasquale Striano. Nordio ha aggiunto: "Il diritto alla privacy” sancito “dall’articolo 15 della Costituzione che considera inviolabili le comunicazioni tra persone, è diventato ormai una sorta di aspirazione metafisica. Le stesse intercettazioni, più o meno lecite, più o meno captate in modo diverso, sono diventate quasi la regola. Mentre l'articolo 15 della Costituzione dice che possono essere limitate soltanto in casi eccezionali. Se poi non vengono nemmeno autorizzate dall'autorità giudiziaria, ma vengono captate in modo per così dire eccentrico, allora deve intervenire la magistratura. Però secondo me deve intervenire anche il legislatore", ha aggiunto. "È una cosa sconvolgente – ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – e mi stupisce che se ne parli in termini così poco drammatici. È una cosa sconvolgente e mi aspetto anche che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenga perché non possiamo permetterci che lo stato di diritto e la democrazia in cui crediamo possa essere calpestata da questi comportamenti".

Intanto, Gian Michele Gentile, legale di Claudio Lotito, ha riferito che il presidente della Lazio chiede di essere ascoltato in procura a Roma. La richiesta non riguarderà le presunte accuse al presidente della Figc Gabriele Gravina, ma avrà ad oggetto “la vicenda della vendita della Salernitana Calcio e in particolare sui comportamenti messi in atto dai trustee". Il dossier si riferisce a presunte attività illecite dello stesso presidente Gravina dopo la trasmissione degli atti dalla Dna a Roma il 23 marzo 2023 su una segnalazione per operazione sospetta (Sos) poi oggetto di contestazione da parte della Procura di Perugia per falso e abuso d'ufficio per il sostituto procuratore della Dna Antonio Laudati e per il finanziere Pasquale Striano.