Maxi rogo nel resort in Turchia: morti 76 sciatori, si cercano dispersi. Arrestato anche il proprietario

È salito a 76 il bilancio dei morti nell’incendio avvenuto nella stazione sciistica turca di Kartalkaya sulle montagne della provincia di Bolu, nell’Anatolia centrale, a circa 150 chilometri a nord ovest di Ankara. Lo riferisce il ministro dell’Interno turco. "Purtroppo il numero dei morti è salito a 76", ha detto Ali Yerlikaya, affermando che sono state finora identificate 52 delle vittime, sorprese dalle fiamme nel sonno mentre erano in vacanza. Cinquantuno le persone rimaste ferite e ricoverate in ospedale, tra cui una in terapia intensiva. Gli ospiti della struttura erano 237. Secondo il prefetto locale pare che il rogo abbia avuto origine nell’area del ristorante della struttura. Per il momento, nove persone sono state arrestate in relazione all’incendio, tra cui il proprietario del Grand Kartal Hotel.