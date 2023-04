Maxi rissa tra ragazzini Un 16enne ucciso a coltellate nel parco

Una rissa tra giovani, in pieno giorno, finita in tragedia alle porte del centro storico di Modena. Il parco Novi Sad, che sta ospitando l’International Street Food, è stato teatro ieri di un omicidio. Un 16enne è stato ucciso a coltellate mentre sull’anello dell’ex ippodromo erano schierati i truck dei ristoratori intenti a scaldare le griglie e a preparare gli stand per la serata. Il ragazzino ucciso, originario del Pakistan, era arrivato a Modena da poche settimane, accolto in una struttura nell’ambito del progetto per minori non accompagnati. Un 22enne è invece ricoverato in terapia intensiva dopo essere stato operato al torace, mentre infine un 18enne si trova all’ospedale con ferite guaribili in 10 giorni. Entrambi sarebbero stati colpiti con armi da taglio, come quella che ha ucciso il sedicenne.

Il 16enne era ancora vivo quando, intorno alle 16.30, sono stati chiamati i soccorsi. Trasportato all’ospedale, è morto poco dopo. Alla rissa avrebbero partecipato decine di ragazzi, molti dei quali sono subito fuggiti. Altri sono stati portati in caserma per essere sentiti. L’ipotesi degli investigatori è quella di un regolamento di conti nell’ambiente della droga.