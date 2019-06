Roma, 20 giugno 2019 - Seconda prova per gli oltre 520mila studenti alle prese con la Maturità 2019. Dopo il test di italiano di ieri, poco dopo le 8.30 di oggi sono arrivate sui banchi le tracce specifiche per ogni indirizzo di studio. Miste per liceo classico (latino e greco), e per il liceo scientifico (matematica e fisica), come ha voluto la recente riforma dell'esame di Stato. Puntuale alle 8.30 il Miur ha diffuso le chiavi per l'apertura dei plichi online, chiavi che servono ai referenti scolastici per scaricare le tracce, stamparle e consegnarle agli studenti.

È on line la chiave del Ministero per l'apertura del plico telematico della #secondaprova scritta.#Maturità2019 pic.twitter.com/3R3A0owGtu — Miur Social (@MiurSocial) 20 giugno 2019

E, malgrado il divieto dell'uso di smartphone, sul web è già caccia alle soluzioni. Test di Scienze umane e Diritto ed Economia politica per i ragazzi del Liceo delle Scienze umane - opzione economico sociale. Discipline turistiche e aziendali e Inglese per l'Istituto tecnico per il turismo. Informatica e Sistemi e reti per l'Istituto tecnico indirizzo informatica. Scienze degli alimenti e Laboratorio di servizi enogastronomici per l'Istituto professionale per i servizi di enogastronomia.

Seconda prova liceo classico, Tacito e Plutarco

La versione di latino da tradurre è un passo di Tacito tratto dalle Historiae sulla morte di Galba, imperatore romano che regnò dopo Nerone, assassinato dopo soli 7 mesi di governo. Già tradotto invece il brano in greco di Plutarco, che gli studenti devono commentare.

IL PUNTEGGIO - Per tutti la seconda prova, così come la prima, vale 20 punti. Abolito il quizzone, si passerà direttamente all'orale la cui data di inizio (e fine) è diversa per ogni istituto, in quanto decisa dalla singola commissione d'esame. Il presidente chiederà di pescare tra tre buste ognuna delle quali contiene diverso materiale di spunto. Anche in questo caso i professori potranno assegnare fino a un massimo di 20 punti che vanno ad aggiungersi ai punti degli scritti (max 40) e al credito scolastico (max 40 punti). E' nella facoltà della commissione integrare il punteggio con un bonus finale (fino a 5 punti).