Roma, 19 giugno 2019 - Al via, con la prima prova di Italiano, gli Esami di Maturità 2019 per oltre 500.000 studenti. Alle 8.30 l'attesa apertura del plico telematico, contenente le 7 tracce per il tema di italiano.

LE TRACCE - "Il porto sepolto" di Giuseppe Ungaretti - confluita nel 1942 nella raccolta "L'allegria" - è una delle tracce per la prima prova scritta dell'esame di maturità 2019. Per la prosa Leonardo Sciascia con un estratto tratto dal romanzo "Il giorno della civetta". Un brano di Fernbach su "llusione conoscenza", e poi Bartali in tema attualita': tra sport e storia.

Le commissioni d'Esame coinvolte quest'anno sono 13.161 per 26.188 classi. I candidati iscritti alla Maturità sono 520.263, di cui 502.607 interni e 17.656 esterni. Secondo le prime rilevazioni del Miur, il tasso di ammissione all'Esame è del 96,3%.La seconda prova è in calendario domani, sempre dalle 8.30. Nei giorni delle prove scritte, è confermato il divieto tassativo per i candidati di utilizzare cellulari, smartphone, pc e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica in grado di accedere alla rete o riprodurre file e immagini, pena l'esclusione dall'Esame.

TOTOTEMA - Come ogni anno, alla vigilia della prima prova, si è scatenato sul web il tam tam mediatico del tototema. Gli studenti potranno scegliere tra tre tipologie di tema: tipologia A "Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano"; tipologia B "Analisi e produzione di un testo argomentativo"; tipologia C "Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità". A disposizione 6 ore al massimo per completare l'elaborato. Ammessi e consultabili il vocabolario di italiano e quello dei sinonimi e contrari.

GLI AUGURI DEL MIUR - Diffusi via social gli auguri del ministero dell'Istruzione. "Ci siamo! Noi del Miur Social vogliamo fare un in bocca al lupo a tutti i maturandi che oggi svolgeranno la #primaprova scritta. #Maturità2019" twitta il Miur.