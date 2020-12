Roma, 8 dicembre 2020 - Continuano le allerta meteo: il maltempo non smette di flagellare l'Italia, e il giorno dell'Immacolata porta piogge e temporali in gran parte dello stivale, che al Nord si traducono in abbondanti nevicate. Tutta colpa del vortice ciclonico in formazione sul Mar Ligure, che 'guida' l'intensa perturbazione generale. Ma pioggia e vento non si limitano a imperversare nel ponte dell'Immacolata: andranno avanti fino al prossimo weekend.

Boom di interventi dei vigili del fuoco dall'inizio dell'ondata di maltempo che ha investito l'talia e in particolare il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna, la Campania e la Sicilia: 3000 interventi e 445 le persone soccorse.

Emilia Romagna: allerta meteo per il 9 dicembre. "Pericolo frane"

Acqua alta a Venezia

L'acqua alta a Venezia ha toccato ora una massima di 122 centimetri, con parte della città che è finita allagata. In questo momento il Mose non è attivo. Il Centro maree del Comune di Venezia ha diramato un avviso che parla di condizioni meteo in peggioramento, prevedendo nel pomeriggio un picco di massima di 135 centimetri. Per Chioggia si ipotizza che l'acqua alta possa essere di 145 centimetri.

Roma sott'acqua: allerta rossa

Stamattina è scatatta l'allerta rossa anche nel Lazio: la Protezione Civile che ha segnalato 'elevata criticità' per rischio idraulico sui bacini costieri del Sud e bacino del Liri. Critica la situazione a Roma, dove piove ormai da quattro giorni. In particolare preoccupa il livello del Tevere: da ieri la Protezione Civile ha disposto la chiusura delle banchine per l'innalzamento del fiume anche se oggi la situazione appare in miglioramento.

Delfino spiaggiato a Ostia

La forte mareggiata che sta sferzando il litorale romano ha causato anche lo spiaggiamento, ad Ostia, di un delfino. Si tratterebbe di un esemplare di "Stenella", trovato senza vita sull'arenile non lontano dal canale dei Pescatori. Sul posto è intervenuta la Capitaneria di porto di Roma.

Veneto, Friuli, Alto Adige

Nel Veneto, che nei giorni scorsi ha subito notevoli danni, non si registrano particolari problemi, anche se a Vicenza, nel punto di rilevamento di ponte degli Angeli, il livello del fiume Bacchiglione è salito rapidamente durante la mattinata, sino a raggiungere i 3 metri, ben lontano tuttavia dal livello di guardia posto a 4 metri e mezzo e dal record di 5,23 metri registrato nella notte tra sabato e domenica. in Friuli Venezia Giulia l'allerta meteo proseguirà fino a domani, anche se attenuata a livello 'arancione'. Chiuso per neve, invece, l'asse ferroviario internazionale del Brennero, in Alto Adige. Sarà impraticabile almeno fino a venerdì dopo la frana caduta sabato scorso nella zona del Virgolo, a poche centinaia di metri dalla stazione di Bolzano.

Lombardia, neve in quota

Foppolo isolato, caduti oltre 2 metri di neve: black out e telefoni guasti / VIDEO

Disagi anche in Lombardia dove si registrano due metri e mezzo di neve al passo del Tonale, due metri a Ponte di Legno in Vallecamonica e altrettanti sul versante bergamasco di Foppolo. Il maltempo non concede tregua tra Bresciano e Bergamasca dove in quota continua a nevicare da oltre 72 ore e le previsioni non sono in miglioramento.

Belluno, recuperate 9 persone

Sono state recuperate nove persone rimaste isolate dalla neve sul Pian della Sussistenza, sopra Passo San Pellegrino, nel bellunese. Ieri era scattato l'allarme, lanciato dal gestore del residence che si trovava bloccato da tre giorni con sei ospiti, tra i quali un bambino, di Marcon (Venezia), e di Falzè di Piave (Treviso), ed era terminato il carburante del gruppo elettrogeno. In serata il Soccorso alpino della Val Biois era inoltre stato attivato per una coppia isolata con il proprio cane a Baita Vescovado, sempre Pian della Sussistenza.

Liguria imbiancata

Lo stesso vale per la Liguria dove prosegue la lunga fase di tempo perturbato. L'Arpal ha prolungato l'allerta gialla per neve per l'entroterra ligure compreso fra la Val Bormida e la Val d'Aveto fino alla mezzanotte. Nevicate comunque d'intensità debole hanno interessato le zone interne del Centro Ponente con accumuli di 7-8 centimetri in provincia di Savona.

Abruzzo: allerta rossa

E' allerta 'rossa' per forti piogge e temporali in Abruzzo dove il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, dopo l'avviso della protezione civile ha chiesto di limitare gli spostamenti, se non per ragioni strettamente indispensabili.

Piove ancora in Sardegna

Piove anche nella Sardegna colpita dall'alluvione della settimana scorsa che ha provocato tre morti a Bitti, nel Nuorese. Oggi l'allerta è soprattutto nell'Oristanese dove si registrano allagamenti e frane su alcune strade. Timori nella notte per la piena del fiume Temo a Bosa, ma la situazione sembra sia tornata sotto controllo.

Campania tra 'rossa' e 'arancione'

Massima allerta meteo anche nella provincia di Salerno, tranne la zona 7 (Tanagro), a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani. La Protezione civile, considerato il peggioramento delle condizioni meteorologiche in atto, ha prorogato di ulteriori 24 ore l'allerta arancione in Campania già in essere, innalzando l'allerta al massimo livello, il rosso appunto, sulle zone 5,6,8 (Tusciano e Alto Sele, Piana sele e Alto Cilento, Basso Cilento), che saranno interessate da intense e diffuse precipitazioni. Su tutte le altre zone vige l'allerta arancione fino alle 23.59 di domani, ad eccezione della 2 e della 4 (Alto Volturno e Matese, Alta Irpinia e Sannio) dove l'allerta è di colore giallo. Su tutta la Campania continueranno ad insistere temporali, anche di forte intensità e raffiche di vento.